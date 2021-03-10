華為是全球知名電信設備商，但創辦人任正非曾有一段很長時間，不滿意「華為」這個名字。在近日播出的華為紀錄片中，輪值董座郭平透露，80年代企業都流行取名為「華X」，不過，任正非認為這個名字不容易讀，且外國人容易把HUAWEI讀成「Hawaii」（夏威夷），為此，華為曾研議改名，最後還是作罷。

《華為的100張面孔》紀錄片日前播出，輪值董事長郭平揭密華為名字的由來，他說，80年代企業都流行取名「華X」，一般最後一個字應該是開口音，如華大、華發，但華為的「為」字是收口音，因此任正非很長一段時間，對這個名字不滿意。

香港經濟日報報導，華為公司命名，當初是個意外。任正非1987年創立公司時，一時想不出名字，抬頭看見牆上「中華有為」四大字標語，於是將公司名命為「華為」。

只是後來任正非發現，外國朋友讀不好HUAWEI這個名字，很容易將其讀成「夏威夷」（Hawaii）。原本公司內部研議改名，但當時華為已打響名號，最後就放棄了。

在紀錄片中，郭平指出，當年加入華為只是為了找個落腳處，並不在意名字，沒想到，數十年後，公司成長為一顆參天大樹，令一些國家感到十分忌憚。

對於晶片問題，郭平表示，目前困難是有的，但是肯定會被華為克服，並且希望與美國回到合作的角度，如果有什麼擔心，大家可以基於事實探討解決。

其實，任正非上個月曾談及晶片制裁，他說，「關於晶片我們還是要依賴全球化來解決，不管怎樣，我們永遠不會放棄全球化理想，不管怎樣制裁和封鎖，我們堅持全球化不動搖。當全球晶片過剩，有人會找我們來買晶片，我想會有這個時代的。」

(中時新聞網)