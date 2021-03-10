台灣總人口數直直落，去年2月還有2360人，今年最新統計，只剩2353萬9588人，依年減6萬人速度估計，年底前就會跌破2350萬人大關。

內政部今天發布最新人口統計，其中2月底人口數為2353萬9588人，與上年同月比較減少6萬1315人或0.26％，平均每天減少168人，與上月比較則減少9,045人或0.04％。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣1.81％，其次為新竹縣1.14％，再其次為桃園市0.76％；至於台北市反而減少1.75％，其次為屏東縣減少0.80％，再其次為嘉義縣減少0.77％。

值得注意的是，去年2月時，台灣人口還守住2360萬大關，但僅隔1年，就到達2353萬關卡，現在是3月，到年底前人口將持續減少，每個月約減少5000人，年底前恐保不住2350萬人大關。

以近期統計觀察，去年12月底人口數為2356萬1236人，與前年同月比較減少4萬1885人或0.18％，平均每天減少114.4人；而今年1月底人口數為2354萬8633人，與上年同月比較減少5萬5632人或0.24％，平均每天減少152.4人，平均每天減少人數逐月增加，最新數字則是每天平均有168人從你我身邊離開。

最新統計也發現，今年2月出生數為1萬1497人，平均約每3.5分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為6.37‰，較上年同月減少2039人或15.06％，較上月增加1896人或19.75％。就縣市別言，粗出生率最高為彰化縣的9.13‰，其次為桃園市8.72‰，再其次為新竹市7.39‰；最低為基隆市4.37‰，其次為苗栗縣4.45‰，再其次為屏東縣4.82‰。今年1至2月累計出生數為2萬1098人，較上年同期減少4948人或19.00％。

在2月人口死亡數方面，統計為1萬4856人，平均約每2.7分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為8.23‰，較上年同月減少1355人或8.36％，較上月減少1,476人或9.04％。就縣市別言，粗死亡率最高為雲林縣12.42‰，其次為嘉義縣12.36‰，再其次為臺東縣12.18‰；最低為金門縣4.55‰，其次為連江縣4.90‰，再其次為新竹市6.29‰。110年1至2月累計死亡數為31,188人，較上年同期增加304人或0.98％。

(中時 )