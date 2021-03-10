50歲羅姓男子去年初以「志工」名義，主動協助花蓮北區多所小學籃球隊訓練，甚至自費帶學生出玩，去年還以「申請名校」為由，帶男童外出強制猥褻得逞，遭判緩刑，噁心事宜因而曝光；經多所學校校安通報花蓮縣府，報請檢警聯手調查後，檢方已於8日開出拘票逮人、迅速聲押，法官也在9日凌晨以有逃亡、串供之虞，裁准羈押禁見。

據了解，羅男原先為工地主任，平時喜好籃球結識不少同好，並以培育基層籃球員，主動與多所學校接觸，表示自己願意擔任志工，不求任何回報，平時僅負責球隊瑣碎事務，不會介入發展與戰術規畫。

直到其中一所學校去年11月驚覺羅男舉止詭異，疑似有騷擾學童情事發生，不過當時沒有證據，僅能請他離開校園，無法通知他校，直到去年12月，羅男涉嫌帶名男童外出，強制猥褻得逞，事後還問「舒服嗎」，最後依猥褻案遭判緩刑，才有學校陸續調查，並通報縣府教育處及縣警局婦幼隊。

據悉，目前共約有17名學生受害，許多家長直到教育處派社工登門拜訪後，才了解孩子被欺負一事，不少家長很自責，認為因自己一時疏失，才會讓孩子面臨求助無門的困境，甚至毀掉孩子的籃球夢。

對此，花蓮縣教育處表示，目前已在偵查階段，不方便對外透露，未來除檢討通報流程，也會積極輔導被害學生，調查是否有人為疏失，若有疏失絕不寬貸。各校若對志願服務人員有疑慮，也可循管道向教育處申請查實，該處會發函向警政系統協助查核。

教育處學務管理科長曾若玫說，學校知悉後已進行校安通報並依規定召開性別平等教育委員會調查處理，另亦啟動三級輔導機制，提供心理輔導、保護措施或其他協助之評估與處遇。另也特別提醒學校，如有校外人士協助學校教學或活動，應依據「校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項」辦理，以維護學生權益。

(中時 )