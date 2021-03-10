台積電站不回600元，股民現在買台積電很難賺大錢，這檔股票抽籤有機會賺進8萬元。今(10日)開始有兩檔股票開始申購，以成衣大廠聚陽為例，申購價136元，今日股價最高來到218.5元，有8萬元的價差，另一檔是電池模組大廠新普旗下的AES-KY，申購價168元，以競拍得標平均價格245.52元來算，價差也近8萬元。

台北股市近日回檔修正，採取觀望態度的投資人目前大多保留現金在手，剛好有兩檔高價差的股票可以參加抽籤，其中，聚陽的申購價在136元，申購前要準備13萬6070元(包含20元的申購處理費以及50元的中籤通知郵寄工本費)，以今日早盤股價在207元至218.5元來計算，至少有7萬元的價差，幸運抽中就賺錢，不過，抽籤張數只有1870張。

另外一檔AES-KY，是電池模組大廠新普旗下的小金雞，申購價168元，由於是新股上市，之前也沒有掛興櫃，如果以競拍得標加權平均價格245.52元來估算，價差也近8萬元，申購張數略多一點，有3683張。

這兩檔股票都是今日開始申購，申購截止日為本周五(12日)，想在台股走勢震盪之際賺進一筆幸運之財的投資人可以考慮抽抽看。

(中時新聞網)