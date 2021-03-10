國民黨不分區立委陳以信，因獻花給行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，引發爭議，不僅丟了召委還被送國民黨考紀會。對此，媒體人黃暐瀚今爆料指，陳以信的「獻花之舉」，背後有段故事；但他也猜測，國民黨要陳以信辭去不分區立委，恐是要讓前黨主席吳敦義遞補上來。

陳以信因獻花給蘇貞昌和陳時中，遭國民黨開鍘，在立法院新會期丟了國防外交委員會召委，還要被送國民黨考紀會。對此，8日考紀會主委葉慶元說，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，因此考紀會無法立案處分，況且陳已丟掉召委，也算是處分。

黃暐瀚今（10）日在臉書提及，陳以信為什麼獻花肯定蘇貞昌、陳時中？是因為過年期間陳以信去了一趟英國，親自把兒子帶回台灣，回台在機場檢疫、消毒後，搭專車去烏來「集中檢疫所」，並在檢疫所待了兩個星期。

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

陳以信之前也曾住過防疫旅館，但這次提高規格，強制住集中檢疫所，就兩次經驗比較，黃暐瀚推測，陳以信得到「台灣防疫做得很好、很細心」的結論，所以他想謝謝第一線的檢疫人員，想謝謝行政團隊，因此公開獻花。

黃暐瀚指出，陳以信獻花的當下，陳時中跟蘇院長，笑得多開心嗎？畢竟，人都是需要肯定的。不過陳以信此舉被黨紀處分、也辭掉召委，黃暐瀚認為，看在防疫人員眼裡，恐有不同想法。

此外，黃暐瀚今日也在宅神朱學恒的直播中說，國民黨此舉其中一個原因是，如果陳以信被逼到請辭不分區立委，吳敦義就有機會上來（遞補）。

黃暐瀚（右）今日也在宅神朱學恒的直播中，談到陳以信獻花爭議。（圖／摘自朱學恒臉書）

針對陳以信事件，國民黨主席江啟臣先前出席婦女節活動時表示，陳以信上周五晚間就主動向黨中央、黨團說明，隨後也向黨團提出報告，作出相當反省。至於黨團決定陳無法擔任召委、移送考紀會等作法，「黨團當然要有態度」，但大家都接受陳的反省。

不過，此事仍引發不少藍營人士或挺藍民眾反彈，而國民黨前副秘書長蔡正元先前也痛批，陳以信耗費寶貴的質詢時間用來獻花給蘇貞昌、陳時中，歌頌他倆的豐功偉業，拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不出來。

(中時新聞網)