大陸股市10日半日高收，創業板漲近3％。上證指數反覆靠穩，半日收報3,381點，漲22點，漲幅為0.67％，早段最多漲37點，漲幅為1.12％，高見3,397點；最多跌4點，漲幅為0.13％，低見3,354點，成交額為人民幣（下同）2,194.77億元。
香港信報報導，深成指高開高走，10日半日收報13,680點，漲204點，漲幅為1.52％，高見13,750點，漲274點，漲幅為2.04％，成交額為2,675.84億元。
滬深300指數收報5,038點，漲67點，漲幅為1.37％；創業板指數收報2,711點，漲77點，漲幅為2.95％。
各類股個別發展，有色金屬、煤炭、電力股漲逾1％；化工、鋼鐵股靠穩；石油股跌逾1％；房地產、水泥、金融股偏軟。
大陸連續兩個月通縮。國家統計局公布，2月份，居民消費價格指數（CPI）年減0.2％，市場預期為下跌0.3％。2021年1月至2月，CPI按年跌0.3％。
(工商 )
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