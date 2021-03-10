施工區間幅員南屯區五個里別，由北往南是黎明里、三義里、三和里、三厝里、永定里等。（市議員張耀中服務處提供）

台中市南屯區黎明路二段沿公益路南北側的自來水管線因方圓周遭大樓新設林立，夜間時段常水壓不足，導致無法好好洗澡，加上管線老舊易在路面漏水搶修；市議員張耀中今天與立委張廖萬堅邀集自來水公司及施工單位召開老舊自來水管線汰換開工說明會，預計11日進場施工，工作天數約120天。

今天的開工說明會在黎明里活動中心舉行，出席的自來水公司簡報指出，汰換管線範圍為黎明路二段沿線，北側從干城街始，南側施工至五權西路二段止，施工廠商說，施工單側分為四個工班下去施作，採逐段續進方式施工，每次施作長度約三十至五十公尺，期間不會造成大規模停水的狀況，請市民安心。

張耀中指出，這次的施工路段在黎明路二段，可以說是南屯區大樓最密集的一段區域，常接到住戶反映夜間盥洗時水壓不足，經了解是自來水主幹管管線老舊，水壓也不足，這次更換的材料是延性鑄鐵管，而原管徑為10到15公分的PVC塑膠配水管，規劃換成較具延展性、耐用、防漏的30公分寬鑄鐵管，完工之後市民總算可以解決洗澡水壓不足的不便。

施工區間幅員南屯區五個里別，由北往南是黎明里、三義里、三和里、三厝里、永定里等，現場出席參與說明會的五位里長依前序為廖福田、陳惠鈴、廖元湖、黃俊銘、賴榮斌等人，皆表達希望施工單位宣導要作足，如果遇到要停水時，不能提前數天告知，一定要算準施工排程，在會停水的前一天發布通知及知會轄域里長，讓訊息有效傳達，比較不會忘記疏漏。

張耀中強調，另外內政部營建署有「提升道路品質計畫」總金額6300萬，立法委員張廖萬堅已爭取中央補助80％，將在自來水工程完成後，進行同路段的路平計畫，先汰管後路平，響應政院「有政府，會做事」，工程無縫接上，一次做好。

(中時 )