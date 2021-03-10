藻礁公投連署突破60萬大關，桃園市長鄭文燦在臉書以近2000字談藻礁，10日再度強調不管是保育藻礁，或者是非核減煤，都是出自於愛護台灣、珍惜環境這顆良善的心，兩種價值不應該是零和遊戲，也不應該是互相對立，強調環團提出的替代方案仍需要理性討論，才具有可行性，桃園市府會持續站在保育藻礁優先的立場來處理問題。

鄭文燦表示，2014年馬總統決定核四封存，啟動三接，當時就遇到藻礁跟三接的衝突，不過北部供電要穩定，中南部希望減煤、減空汙，非核家園也走到最後一步，他認為不管是保育藻礁，或者是非核減煤，都是出自於愛護台灣、珍惜環境這顆良善的心，兩種價值不應該是零和遊戲，也不應該是互相對立。台灣應該要尋找一個最好的方案，能夠讓藻礁保育得到支持，也能夠讓用電的需求得到支持，這個時候更需要理性的討論。

鄭文燦直言，目前環團提出的台北港方案，新北市政府正式發函反對、新北市議會也決議反對，加上經濟部評估填海造陸工程需要11年才能夠完成，大潭電廠新增機組必須要在2023年完成供氣，時間上可能會來不及，且中間有40公里管線，走陸上管線會遇到沿線反對，走海上管線必須要面對淡水區漁會、桃園區漁會以及中壢區漁會，漁民作業海域以及海底魚礁破壞的問題，這些困難都是要面對，強調替代方案仍然需要理性討論，才會具有可行性，才會知道困難在哪裡。

鄭文燦說，假設公投成案以後，社會上需要有良好的公共討論、理性討論，桃園市政府會持續站在保育藻礁優先的立場，來處理這個問題，會繼續地把海岸生態，以及藻礁保育做得比以前更好，讓大家看到藻礁是我們珍貴的自然遺產，也是我們必須要珍惜的台灣自然地景，我們會繼續努力。

鄭文燦強調，市府站在保護藻礁第一線，6年來針對桃園27公里的藻礁海岸線，已經畫設保護區高達87％，包括4大生態亮點目前都復育良好，像是許厝港溼地、草漯沙丘地質公園、關新藻礁保護區、以及新屋的石滬群，這也是桃園生態旅遊以及環境教育的亮點。

鄭文燦說，市府成立海岸管理處目的就是為了保護藻礁以及海岸生態，目前也跟沿海的居民合作，成立了17個巡護隊、3個環保潛水隊，以及2個環保艦隊，清理海洋垃圾。另外，市府也進行藻礁汙染源的稽查計畫，6年來我們一共罰款超過3億、勒令停工95家、開出紅單1400件，全力讓藻礁汙染源降到最低，所以目前藻礁的生態系、生態多樣性復原良好。

(中時 )