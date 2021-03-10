2021年5G滲透率持續提升，與其相關的需求成輻射性發散擴大，延伸至智慧型手機、人工智慧、電動車及相關車用裝備規格提升、先進半導體製程升級題材；在此同時，美元指數走高，美債殖率反彈，市場對FED縮表疑慮加深。美國科技股昨出現報復性反彈，台股相關ETF今表現優於大盤，包括國泰AI ROBO ETF0(00737)、統一FANB+ ETF(00757)、國泰費半ETF(00830)、台新全球AI ETF(00851)及元大未來關鍵科技ETF(00876)等。

對於市場憂心美國FED將在9月縮表，元大投信認為，目前美國失業率及通膨率皆較接近前一次「減少購債期」的水準，但距離前一次「縮表期」的水準則還有一段距離，故預期短期內寬鬆政策收緊可能性較低。目前仍建議投資人分批進場佈局。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，2021年5G滲透率持續提升，與其相關的需求成輻射性發散擴大，延伸至智慧型手機、電動車及相關車用裝備規格提升、先進半導體製程升級題材，這些上游關鍵零組件、設備成為兵家必爭之地。法人估元大未來關鍵科技ETF多檔成分股2021年預估EPS年增率都有2位數成長，例如高通年增率達70%、英飛凌年增率達50%。

對於市場優心短線通膨回溫，公債殖利率上彈，美國Fed(聯準會)提前收緊寬鬆政策等，造成股市下修；元大投信表示，回顧過去經驗，美國Fed(聯準會)從QE階段到正式啟動縮表前，中間尚須經過「減少購債期」，美國的QE自2008年11月到2014年的10月；之後自2014年10月到2017年10月開始減少購債；而自2017年的10月到2019年的8月進行縮表；目前美國失業率及通膨率皆較接近前一次「減少購債期」的水準，但距離前一次「縮表期」的水準則還有一段距離，故預期短期內寬鬆政策收緊可能性較低。

FED開始縮表對市場的3個影響：一、停止購債，造成公債殖利率攀升，影響房貸和其他貸款利率走高。二、回收基礎貨幣，帶動美元走強，影響美國出口及企業獲利。三、市場流動性緊縮，抑制過熱的市場，象徵美元多頭趨勢轉為平緩甚至終結。

(時報資訊)