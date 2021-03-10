國內基金在本財年結束前大賣股票將獲利落袋，但科技股追隨隔夜美股大漲為大盤帶來支撐，周三日股早盤幾近持平。

周三晨收，日經225指數微升0.04%，收在29,040.82點。東證一部指數亦接近收平。

在經濟迅速復甦的樂觀預期與強勁的企業財報帶動下，日經指數上個月創下30年新高。在本會計年度於3月31日結束前，退休基金等國內機構投資人開始減持股份，並將這一波獲利入袋。

隔夜美股那斯達克指數飆升近4%，創下去年11月初以來最大單日漲幅，受此激勵，日本科技股走高，發那科漲2.58%，索尼與日本電產分別2.41%和1.89%。

東證指數33大類股中，以鋼鐵股與礦業股表現最疲弱，JFE控股、神戶製鋼與日本製鐵分別跌3.71%、3.59%與3.47%。

重量級的迅銷下跌0.77%，軟銀集團跌1.34%。

日經指數漲幅最大的成分股為大日本印刷，股價勁揚6.75%，其次為山葉機車與雅瑪多控股分別漲4.54%與3.09%。跌幅最大的為M3 Inc，股價下跌5.59%，其次為東京電力跌3.58%。

(時報資訊)