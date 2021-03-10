台積電(2330)盤中股價回到平盤之上，台積電回穩，加上今年資本支出大增，有利台積電供應鏈業績續增，今早不等台積電強攻，廠務、設備等供應鏈廠商漢唐(2404)、弘塑(3131)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)、辛耘(3583)等股價齊揚。

台積電持續布局先進製程，今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%，可望對相關廠務、設備等供應鏈廠商今年業績持續注入成長動能。

國際半導體產業協會（SEMI）看好今年半導體業成長，並帶動半導體設備將步入超級循環周期。國際半導體產業協會（SEMI）日前表示，看好5G、高效能運算、車用等運用，將帶動半導體業成長，也促使半導體設備將步入超級循環周期，今年半導體設備銷售金額增長率由原本的年增一成上修至15%，且今年提前達到明年預估之水準。

SEMI產業研究總監曾瑞榆針對全球半導體設備市場發展分析表示，去年全球原始設備製造商的銷售額約達690億美元，年增16%寫下新紀錄，預期2021年將再成長約15%，上看800億美元。台灣今年也預計重回市場領導地位。

台積電今年資本支出續創新高，帶動包括廠務、設備等供應鏈廠商漢唐、弘塑、家登、京鼎、帆宣等買盤進揚，盤中股價齊揚。

晶圓傳載解決方案整合服務商家登今年以來營運續旺，2021年2月營收1.81億元，與去年同期大幅成長約61%。1~2月營收4.02億元，比去年同期增長57.13%。

家登今年第一季可望持續呈現淡季不淡，且隨著先進製程發展，公司的訂單能見度佳，預計今年本業表現可望逐季成長。

展望今年，台積電、三星、Intel等全球主要半導體大廠布局先進製程不停歇，並陸續導入EUV(極紫外光)技術，將為相關EUV供應鏈帶來長期成長。家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量將較去年倍數成長。

(時報資訊)