上廁所一陣猛咳，竟咳到子宮肌瘤掉出來！擔任教職的42歲陳小姐日前因感冒出現嚴重喘咳，擔心新冠肺炎疫情不敢到大醫院就醫，先後求診中醫及診所仍反覆發燒，才緊急到國泰醫院急診室求治，住院期間如廁時突然一陣猛咳，沒想到下體竟掉出一團約10公分的組織，經超音波檢查後發現是子宮肌瘤，且子宮已被撐到正常2.4倍大，經微創手術切除後，隔天即順利出院。

國泰醫院婦產科醫師蔡亞倫表示，陳小姐平常就飽受月經量多、長期貧血、容易頭暈的困擾，加上有頻尿症狀，讓她每小時就得跑1次廁所，原本以為是音擔任教職需長期久站太疲累所致。但檢查發現白血球過高，血紅素只有3.9（正常為12g／dL），有肺炎情況，立即住院並以抗生素治療。

住院期間陳小姐如廁時一陣猛咳後，下體掉出一團約10公分的組織，經會診婦產科醫師以超音波檢查發現為黏膜下大肌瘤，且子宮已被撐到14公分（正常為6至7.5公分），蔡亞倫指出，該子宮肌瘤就直接從子宮頸掉出，懸掛在外陰部，根部仍連接在子宮內，總長達10公分左右，等於垂釣型的肌瘤，又大又長，確實少見。

經評估，因陳小姐的子宮肌瘤位置及大小，可接受微創子宮鏡子宮肌瘤切除手術，經住院觀察一晚後，加上感染情況已控制，隔天就順利出院。

蔡亞倫指出，子宮肌瘤是女性常見疾病，好發於30歲以上育齡婦女，發生率約20％，40至50歲發病率甚至可高達30到40％。子宮肌瘤發生原因目前尚未明確，可能與遺傳基因、荷爾蒙變化、個人體質、肥胖等因素有關。

子宮肌瘤如果不大且位置没有壓迫子宮腔，通常没有症狀。但若肌肉層或黏膜下肌瘤太大或壓迫子宮腔時，蔡亞倫說，常見症狀包括：血塊增加或月經量過多導致貧血，若腹腔內肌瘤太大壓迫鄰近器官，可能會壓迫膀胱、直腸導致頻尿及便秘。

蔡亞倫說，子宮肌瘤多為良性腫瘤，但症狀輕則影響日常生活，嚴重時造成經血量大、貧血及不孕，女性如已出現肌瘤，視情況可先以藥物治療改善症狀，再評估是否有侵入性治療的必要性。但若出現不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘等，就得盡早就醫勿輕忽。

(中時 )