甜姐兒侯佩岑帶著老公黃伯俊、媽媽林月雲登上大陸真人秀《婆婆和媽媽2》，母女在鏡頭前聊起林月雲當年做小三、2度介入閨蜜婚姻的往事，但這段母女談心的內容卻引發正反熱議，同時，還傳出侯佩岑母女因這部陸綜賺了6500萬，對此，侯佩岑經紀公司也向媒體回應吐真相。

侯佩岑難得登上陸綜，她曝光和老公黃伯俊的夫妻日常，而最引發外界熱議的是，母女聊起林月雲當年2度當第三者的情史，林月雲愧疚落淚向女兒道歉，而侯佩岑則是以一個擁抱安慰，這段母女互動雖然溫馨，但也被罵爆，甚至還傳出，侯佩岑母女因這部陸綜賺了6500萬，對此，根據《自由時報》報導，侯佩岑經紀公司表示，內容與事實不符、被過度渲染「金額過於誇大不實」。

其實侯佩岑上周六（6日）就在網上發長文護母，她表示，會帶媽媽上節目是希望留下母女回憶「即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人」，侯佩岑提到，自從有了家庭後，更能體會媽媽的養育之恩，不過她也發現，自己陪伴媽媽的時間變少了，由於林月雲動過心臟手術，讓侯佩岑更怕時間走得太快，才讓她答應節目邀約。

侯佩岑感性說：「媽媽對我一生的愛、盡心盡責，身為女兒的我無以回報」，最後她也展現真誠說：「說出來不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」。

侯佩岑護母長文。（圖／取材自侯佩岑 Patty Hou臉書）

(中時新聞網)