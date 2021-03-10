心悅生醫（6575)宣布，研發中的難治型精神分裂症合併治療新藥ClozaBenR(SND12)，以及成人精神分裂症加成治療新藥NaBenR(SND13)，獲台灣衛福部核准執行第二(b)/三期人體臨床試驗。

該兩項新藥已獲美國FDA授予突破性治療(Breakthrough Therapy Designation, BTD)，將依試驗計畫於台灣執行人體臨床試驗，並納入SND12、SND13之全球性臨床試驗。心悅預估2021年可進行SND13第二次期中分析，若期中分析結果無需增加收案數，則2022年可完成臨床試驗並進行解盲。SND12則預計2022年進行期中分析。

心悅是全球第一家獲得美國FDA精神分裂症以及難治型精神分裂症突破性治療認定的新藥開發公司，BTD在中樞神經領域非常罕見，至今在FDA授予各種疾病BTD中僅約百分之六屬於中樞神經領域。除心悅外，僅有Sunovion之SEP-363856獲得精神分裂症BTD。2011年全球精神分裂症市場逾200億美金，後因廉價學名藥上市，市場迅速萎縮至不足百億美金。預估廣效性新機轉新藥開發成功後，市場規模將重返200億美金以上。

精神分裂症領域將近三十年沒有新機轉新藥問世，現有標準治療均以調控多巴胺、血清素為主，僅可改善幻覺妄想之正性症狀，至於長期困擾病患，病人無法有正常社會功能的負性症狀及認知功能缺損仍無藥物。難治型精神分裂症係指病人經兩次以上標準治療仍無反應者，大約百分之四十以上病患對現有藥物反應不佳而成為難治型，Clozapine是唯一用藥，但可能引起白血球減少的致命副作用，而造成病人無藥可用，該市場更加嚴重缺乏治療。

NaBenR為全新治療機轉，透過抑制胺基酸氧化(酉每）(DAAO)以提高NMDA受體功能，早期人體臨床發現NaBenR可廣效性(Broad Treatment)改善三大症狀，包括社會退縮、動機缺乏等負性症狀，以及注意力、記憶力等認知症狀，同時也可以加強其他藥物在治療正性症狀的效果。 心悅表示，為提升NaBenR之療效，發明了具有更佳物化特性以及生物利用度的Ω晶型為嶄新原料藥，較其他晶型之苯甲酸鈉更為優越、更具潛力成為新一代更具療效的創新中樞神經疾病藥物。其他所有的晶型在藥物安定性的挑戰之下、皆不穩定而會轉換成該公司發明的Ω-NaBen。

在此領域同樣採用DAAO抑制劑有Neurocrine Biosciences從武田授權引進，另有Roche、Boehringer Ingelheim採用甘胺酸回收體(GlyT-1)抑制劑，Concert Pharmaceuticals直接給予氘化D-serine刺激NMDA受體，這三種調控機制都是心悅創辦人蔡果荃於1998-2010年在學術研究時期已多次進行驗證。他認為不同的調控機制分別有其最合適之適應症，縱使同樣採用抑制DAAO開發精神分裂症藥物，也必須找到藥理學上合適的分子，同時還要能滿足安全性的要求。

(工商 )