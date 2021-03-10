日本施打輝瑞武漢肺炎疫苗後，累積17人出現嚴重過敏反應，負責疫苗業務的行政改革大臣河野太郎今天表示，日本嚴重過敏的情形高於歐美；厚生勞動省將於12日開會討論此事。

日本2月17日起針對醫療人員優先施打武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，目前施打的疫苗是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發。

日本共同社報導，至3月9日止，日本已有10萬7558 人施打疫苗，共有17人出現嚴重的過敏反應（anaphylaxis）。

厚生勞動大臣田村憲久表示，國外每100萬人出現嚴重過敏反應的比例，美國有5件，英國20件。厚勞省將在12日的審議會討論過敏反應比例，以及過敏症狀程度是否與歐美各國類似等。

日本截至3月7日已有3例嚴重過敏，日本放送協會（NHK）報導，8日新增5例出現嚴重過敏，9日又新增9例，均為20多歲到50多歲的女性，在接種疫苗後發生過敏反應，症狀包括出現蕁麻疹、喉嚨痛、呼吸困難、手腳發麻等。

其中有部分個案患有氣喘、高血壓等基礎疾病，或曾對藥物與食品過敏，但也有個案沒有任何基礎疾病；目前所有人的過敏症狀都已改善。

報導指出，目前過敏反應累積17例，全部都是女性，約每6300人出現1人過敏。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1100310

(中央社)