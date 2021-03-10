環保局「天羅地網」全方位打擊水汙染。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

淡水河貫穿新北溪北地區，是新北重要生命之河，新北市水利局與環保局10日市政會議共提願景，以「源頭管理、因地制宜」方式針對湳仔溝、貴子坑溪、瓦磘溝等超過16條河川對症下藥，佐以環保局「天羅地網」全方位打擊水汙染，希望明年淡水河水質汙染比例減半，2030年將達成全數脫離嚴重汙染的大河願景。

水利局宋德仁指出，新北市各類型河川總計有125條，細分下來又可分為64條都會排水型河川、54條生態型溪流與5條景觀休憩型河川。

宋德仁說，治水首重安全，新北市近年因氣候變遷，瞬間強降雨導致部分區域易積淹水，市府2年內完成盤點所有易積淹水處並已改善61處；另外，市府從源頭管理、工程改善到最後的末端管制等因應策略，因地制宜創造各地的水環境特色，恢復河川生命力。

新北市透過「新北市河川流域治理平台」整合水利、環保、農業、經發、城鄉、地政、拆除大隊、研考會及轄區公所等超過19個機關的力量，藉市府團隊分工合作，陸陸續續針對湳仔溝、貴子坑溪、瓦磘溝、林口溪等超過16條河川，將各流域的生活汙水、事業廢水及畜牧廢水等主要問題研商對策積極解決，已經使淡水河的水質改善逐漸看到成果。

宋德仁也舉6條河川的整治案例，尤其是湳仔溝整治，屢屢面對外界的質疑勇於面對問題，積極提出各種解決對策，將於3月底完成湳仔溝整治，另外泰山貴子坑溪也將透過三部曲配合塭仔圳重劃環境營造，改善水環境。

環保局長程大維則提出，天羅地網六大策略展開水汙染全方位打擊，包括針對列管事業勤查重罰、利用科學儀器對汙染行為的精準打擊、著手從汙染的源頭削減管理、結合鄰近縣市跨域治理、提高民眾對於水質環境維護的意識，並在發生汙染事件時，以最短的時間完成預警應變降低對環境的危害。環保局並宣示設定2022年淡水河嚴重污染比例減半的目標，並於2030年達成全數脫離嚴重汙染願景。

侯友宜說，除了人員與配備不斷提升，未來還有配合幾件開發案如塭仔圳、蘆南蘆北、泰山楓江等，該拆就拆絕不容許嚴重汙染工廠留在新北，新北不會妥協，透過重畫把環境汙水、廢水管理好，讓新北水環境越來越好。

(中時 )