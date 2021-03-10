針對環團在立法院開記者會反空汙，高巿府環保局重申，去年巿長陳其邁上任後已推動5大空汙改善及減碳措施，面對移動汙染源減量，也積極淘汰高汙染車輛。高雄巿議會則在今年的定期會針對空汙防制作為，排定專案報告。

環保局指出，5大改善及減碳措施包括興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65％再下降至50％，今年起新增4月1日至15日及9月16日至30日共30日減煤時間，並要求高雄前20大工廠提出改善工程，且在期程內完工。

高雄市744座鍋爐原定明年6月30日完成改善符合燃燒天然氣排放標準，已提前於去年底完成。針對電力設施加嚴標準如通過，未來3年全巿可望減少硫氧化物、氮氧化物合計約1萬公噸排放量，估占高雄市工廠排放量27％。

面對移動汙染源減量，已積極淘汰高汙染車輛，包括提升機車檢驗納管率、劃設空氣品質維護區、推動電動公車、提升公共運輸系統使用率、公共腳踏車及共享運具推廣、高雄港區船舶汙染管制、前鎮漁港岸電擴充等。

(中時 )