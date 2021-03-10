高雄市長陳其邁上任將滿200天，面對近日高雄空品惡化，全台最老舊的興達煤電廠仍在燒，南部反空汙聯盟、台灣健康空氣行動聯盟今與國民黨高雄市議員陳美雅等人呼籲，興達電廠燃煤機組老舊，對高雄市民健康殘害重大，要求應立即除役，同時希望陳其邁率領相關局處長赴市議會專案報告。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，推估高雄每年可能有4000人死於空汙，空汙對高雄危害比新冠肺炎還嚴重，面對空氣環境不佳，陳其邁究竟做了些什麼，高雄市政府有必要說明清楚。

藻礁議題延燒，行政院長蘇貞昌稱，如果第三天然氣接收站未如期興建，屆時北部電力恐會出現缺口，必要時要南電北送，是否代表到時候南部的煤油發電機組會更大量運作，民團要求陳其邁應該要有所表態。

陳美雅說，興達電廠燃煤機組老舊，對高雄健康殘害重大，應該要立即除役，同時配合推動再生能源及調整零炭運具比重，希望陳其邁針對大家關心空汙嚴重及氣候變遷詳細說明，讓高雄市民不要處於惶恐，還給高雄市民好的空氣。

民進黨高雄市議員郭建盟則說，陳其邁執政近200天，對於高雄兩座協助外縣市處理垃圾的焚化爐正在換約，陳其邁要求外縣市垃圾需打5折；國營事業部分，要求中鋼3年內達成燃煤室內處理，並要求興達電廠4座機組，在秋冬季必須降載65％，這是陳其邁執政後的具體成果。

此外，南部反空汙聯盟將於4月4日舉行高雄反空汙遊行，希望市民一起站出來，表達希望積極改善空汙的心聲，籲請中央協助高雄脫煤脫油，邁向無化石燃料低碳進步城市。

(中時 )