不斷電系統廠科風(3043)投資人指控前董事長張峰豪在因財報不實案而入獄前，以1.68億元的應收帳款與海外債權人和解，「公債還私債」嚴重損害股東權益，今（10）日前往金管會證期局檢舉科風董座夫婦背信，金管會方面由證期局副組長林秀美出面接受陳情書。

科風2011年底爆發財報不實案，時任董事長張峰豪遭控為美化財報，未揭露2008年轉投資設立8家電廠之實，並違反公認會計原則，於2009年首季至2011年第三季間虛增銷貨收入，經判刑確定後於去年發監執行。

科風投資人表示，科風股價在張峰豪遭檢調機關偵查起訴後瞬間崩跌，使投資人損失慘重。公司財務情形每況愈下，債權人雖依循司法程序進行相關訴訟、並獲得確定勝訴判決，仍因張峰豪一再有疑似脫產之舉而無法獲償。

科風投資人指出，公司海外債權人Rino於2017年5月底獲勝訴判決，張峰豪應給付350萬美元及至清償日止利息、折合約1.68億元債務。但張峰豪利用董事長職權，侵占挪用科風海外應收帳款用以和解，其妻楊淑艷在接任科風董座後亦未追償全數款項。

科風投資人亦爆料指控楊淑艷持續以張峰豪相同手法掏空公司，由她及兒女成立多家個人公司，利用科風資源為個人公司取得南投縣太陽能發電案合約，將科風利潤轉移到個人公司，張峰豪亦將財產透過銀行信託隱匿，致使債權人至今求償無門。

科風投資人對此向證期局檢舉張峰豪、楊淑艷夫婦涉嫌背信，呼籲應迅速調查兩人違法行為、凍結相關帳戶，以避免損及投資人的求償權利，並使其脫離權力和對公司控制，避免董事長濫權對股東造成不可逆轉的風險。

(時報資訊)