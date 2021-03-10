大立光(3008)因執行「先進光支付和解賠償金的部分條件」，董事會決議參與先進光私募，持股比例約15.2%，大立光強調，不會參與先進光公司經營，不會有業務相關合作，也不會取得董監事席次，日系及歐系外資認為，由於大立光成為先進光股東屬先進光賠償大立光的一部分，且兩家公司不會有業務合作，對大立光營運沒有影響，兩家外資均給予大立光「買進」評等。

大立光與先進光電上週五公告雙方就侵害營業祕密相關案件達成和解，為執行「先進光支付和解賠償金的部分條件」，大立光董事會決議參與先進光私募，以每股29.92元取得先進光2000萬股，總金額為5億9840萬元，依私募發行新股後之股本計算，持股比例約15.2%。

大立光表示，參與先進光私募是「先進光支付和解賠償金的部分條件」，並強調不會參與先進光公司經營，不會有業務相關合作，也不會取得董監事席次。

日系外資及歐系外資亦針對大立光成為先進光股東出具最新報告，兩家外資均認為，大立光在高階光學鏡頭技術居領先地位，此次參與先進光私募，成為先進光的股東只是為解決雙方營業祕密案件訴訟，對大立光來說，這只是勝訴後法律賠償的一部分，大立光已明確表示不會跟先進光有業務合作，也不會參與先進光公司經營，因此可以將此次大立光取得先進光股權視為大立光保護智財權成功，對大立光業務沒有任何影響，同步給予大立光「買進」評等，歐系外資亦給予大立光目標價4050元。

受到與大立光官司順利和解，先進光今天盤中股價再度亮燈漲停，連續4個交易日漲停。

(時報資訊)