攬鏡自照，覺得臉上哪個黑痣看起來特別顯眼，不少人選擇「點痣」處理。不過皮膚科醫師提醒，當身上的黑痣產生變化時，一定要特別注意，而且不但要仔細觀察臉部、脖子，更要好好看看手指和腳底。台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師強調，變化中的黑痣可能是皮膚癌中致死率最高的惡性黑色素瘤。

●關於痣的3大迷思 讓惡性黑色素瘤 一確診多已晚期

朱家瑜醫師指出，根據台灣皮膚科醫學會所做的問卷調查顯示，近半數民眾不會留意身上的痣，同時存有3種迷思：

1.不知道身上痣的分布

6成受訪民眾無法分辨自己身上的痣存在時間有多久。朱家瑜醫師提醒，若是近一年間出現，或是形狀大小不一的痣，要特別注意觀察。

2.只管長在臉上的痣好不好看

調查中顯示，近9成民眾會在意臉上的痣，但卻注重美觀或是面相問題。

但是朱醫師特別強調，西方人的皮膚癌好發於臉部、手臂等接受日曬的部位，但亞洲人不同的是，高達7成的惡性黑色素瘤是長在肢端，也就是手指、腳趾、手掌、腳底、指甲等部位。但是只有不到1成的民眾會去注意自己的指甲、腳底等肢端部位，以至於往往一確診，都已到晚期。

惡性黑色素瘤好發部位。(資料來源／朱家瑜醫師提供，梁惠明攝）

3.不痛不流血就沒事？大錯特錯

朱醫師更提醒，雖然７成民眾知道當痣會痛、潰瘍有傷口及流血時要速就醫，但痣的大小、顏色和形狀也是關鍵。他特別提出惡性黑色素瘤的ＡＢＣＤＥ自我檢查指標：

惡性黑色素瘤ＡＢＣＤＥ檢測法。（圖／梁惠明攝）

「A」不對稱、「B」邊緣不規則、「C」色素不均勻、「D」直徑大於0.6公分，「E」指大小、形狀或顏色改變，也包括破皮、流血、會痛、會癢等。希望民眾居家自檢，注意自己的身體變化。

台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師（左）與台灣免疫暨腫瘤醫學會代表吳教恩醫師（右），提醒民眾注意身上黑痣的變化，一起對抗惡性黑色素瘤。（圖／梁惠明攝）

●對抗惡性黑色素瘤 治療依階段各有療程 基因檢測及標靶藥物助攻

林口長庚醫院腫瘤科主治醫師吳教恩表示，雖然惡性黑色素腫瘤致死率高，5年存活率低於20%，但現今基因檢測及標靶藥物助攻，已經提升治療效果，如果早期發現，手術切除後的5年存活率更有60-80%。

趕快找時間檢查一下身上的黑痣，也幫行動不便或不易彎身的家人看看腳底，如果有異狀，應該先到皮膚科診治，千萬不要自行判斷濫用偏方，以免延誤黃金治療時機。

(中時新聞網)