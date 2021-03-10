現年29歲的台灣高球好手潘政琮，即將在本周參加總獎金高達1500萬美元的球員錦標賽，並且期許自己能成為繼韓國選手崔京周（2011年）和金時沅（2017年）之後，第三位周日高捧冠軍獎盃。

這場美巡頂級賽事聚集了聯邦快遞盃積分榜和官方世界高爾夫排名前50位球員中的48位，由2019年球員冠軍麥克羅伊、達斯汀強生、德尚波、賈斯汀湯瑪斯、拉姆、森川與薛菲勒領銜出賽。

潘政琮說，「對於高球選手來說，球員錦標賽絕對是我們美巡賽上最強的賽事，即使你把它和大滿貫賽相比，也是如此。如果你看世界排名，我們所有排名靠前的球員都會來到球員錦標賽。」

潘政琮表示，「我來自亞洲，如果贏得這場比賽，將意味著更多，因為我們想要發展這項運動，讓高爾夫運動流行起來。為了做到這一點，我們需要超級明星贏得球員錦標賽和大滿貫賽冠軍。」

上周在阿諾帕瑪邀請賽上，潘政琮遭到淘汰，這是他在2021年6次出賽中第4次無法晉級，但他沒有氣餒，依舊努力練習，因為他正在試圖快速恢復到最佳狀態。

潘政琮曾兩次參加球員錦標賽上，2018年第一次參賽並列第48，2019年並列72。去年，因為新冠肺炎病毒，這場賽事被迫取消，美巡賽暫停三個月。自從病毒大流行開始以來，潘政琮和妻子林盈君開著一輛Sprinter房車，從一個賽場到另一個賽場。這輛車配備了床、浴室、廚房和空調。

雖然潘政琮的狀態一直不穩定，但他只需要回顧一下去年11月在美國名人賽獲得並列第七名，就能得到啓發。此外，他在2019年總統盃對陣美國的比賽中，代表國際隊表現出色，三場比賽貢獻兩分。

來自弱勢家庭背景的潘政琮認為，他有責任幫助激勵中華台北和亞洲各地的新一代高爾夫球手，走上自己的職業生涯之路。他於2007年15歲時來到美國，加入IMG學院，隨後就讀於華盛頓大學，之後通過加拿大麥肯錫巡回賽獲得了美巡賽的參賽卡。

潘政琮表示，「現在我家鄉的孩子們對高爾夫更加敏銳，在我進入美巡賽之前，沒有人談論打美巡賽，因為大家都覺得離家太遠。我肯定改變了這一點，現在，更多的孩子開始關注美國大學系統、麥肯錫巡回賽和光輝國際巡回賽，試圖找到一條出路。」

「我聽到他們說，如果我可以做到，他們也可以做到。我認為我幫助改變了他們的心態和觀點。但最終，要想在國內和亞洲發展高爾夫，我們需要更多的超級巨星在大型賽事中獲勝。這應該是團隊的合作，而不僅僅是靠一個人的力量。」

這位身材略顯矮小的高爾夫好手是在父母的影響下開始拿起球桿的，他認為本周在皮特戴伊設計的球場上每位參賽選手都有公平機會，而這場賽事允許20%的球迷進場，潘政琮期待獲得更多球迷的支持。

(中時 )