日本「桌球天后」福原愛與台灣「桌球王子」江宏傑的婚姻，從讓人稱羨的甜蜜，到現在的婚變風暴，可說是急轉直下，甚至從雙方的多份聲明中，可以感受到這段婚姻要回歸平靜，恐怕不太容易，事實上當年兩人結婚，日本媒體幾乎抱持保留態度甚至是看衰，如今兩人爆出婚變後亦然，但江宏傑每每發聲，都是希望關係回歸如常，被推測可能是這3個關鍵原因，讓他決定極力挽回老婆。

福原愛與江宏傑這段姻緣，開始於婚前2年的2014年，當時福原愛受傷，江宏傑頻頻送暖、積極追求，女方曾因是跨國戀情而猶豫，1個多月後才答應與江宏傑交往，認愛後表示甜蜜表示受傷時受到他暖心照顧「他是很重要的人」。

而2016年兩人宣布結婚，當時福原愛是國際桌球總會世界排名第4名，江宏傑則是37名，雙方無論成績還是名氣都有相當落差，日本甚至有媒體報導兩人是收入相差37倍的「格差婚」，不僅明顯看遍江宏傑，也給他們帶來很大的壓力。

據《鏡週刊》報導，但有圈內人士持不同看法，表示兩人在台灣舉行結婚記者會時，江宏傑細心留意到桌上的擺花較高，請人收走，理由是會遮到妻子，讓現場工作人員直呼他好貼心，而事實證明，福原愛與江宏傑結婚後，就發展來說並沒有拖累對方，夫妻合體反倒激發出猛烈商機，各種代言、活動、通告不斷，夫妻倆創造了近10億日幣(約台幣2.6億)身價。

而如今爆出婚變，這些夫妻共同的工作，必定受到影響，若真的鬧到分開，必定形象受損、違約賠償等，家庭經濟也將告急，因此爆出江宏傑就因為這3點關鍵原因，才會決定極力挽回愛妻。

(中時新聞網)