為減少人為經濟活動帶來的溫室氣體大幅上升，再生能源與核能使用成為國際趨勢，然而根據經濟部報告，國家能源政策目標僅止於2025年，之後規劃幾乎全無，清華大學工科系教授葉宗洸說，政府眼中只有現階段的非核家園，缺少穩定基載的核電、再生能源又跟不上進度，未來台灣只會火力大開，並陷入高碳家園的泥淖。

葉宗洸說，許多國家已經在討論，甚至立法規範2030的減碳目標，但究竟台灣2025年以後的能源轉型方向是什麼？中、長期目標是什麼？民眾現在完全沒有頭緒，現階段政府只想要非核家園，但是核電的基載電力空缺，不穩定的再生能源無法補足，未來台灣只會火力大開，成為高碳家園。

他說，經濟部去年11月公布的能源轉型白皮書中，能源轉型目標只有到2025年，根據環保署「2020年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」資料顯示，2017年溫室氣體排放量衝高到298.4百萬公噸，但經濟部能源局資料顯示，同年核電發電占比僅8.31％，為近10年最低，顯示溫室氣體排放是循著用電量趨勢在走，沒有核電，碳排勢必升高。

中華核能學會理事長李敏說，核電廠燃料棒與化石燃料不同，有前置期和運轉分析的時間，核二、三廠即使要延役雖有時間上的限制，但是延役是最快降低大量碳排的方式，一個核電廠可以用40到80年，能源是長期政策，核電不是為了未來3到5年，而是長時間的電力供需，「台灣已經缺電，只是政府不願承認。」

(中時 )