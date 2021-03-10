藝人侯佩岑和林月雲母女上陸綜《婆婆和媽媽》，傳出為了6500萬天價酬勞，再度提起昔日二度搶走閨蜜老公的過往，引發觀眾批評，甚至連名嘴都忍不住開炮，對此，網紅廣告小妹也發文怒斥：「這類真愛毀的不只是一個家，更是其他家庭成員的人生」。

林月雲近來在節目中，再度提及介入閨蜜婚姻，搶走對方老公的過往，引發軒然大波，對此，廣告小妹表示想到去年處理的個案，她透露一位人夫外遇女同事，原本只想逢場作戲，兩人卻意外擦出愛火，雙雙拋下元配和小孩追求愛情，看似得祝福這段「真愛」，但背後真相卻是元配在老公拋下家庭後，靠著任職圖書管理員的微薄薪水，獨自扶養三個孩子，此外還為打離婚官司欠下四萬美金律師費，房子更遭到法拍。

廣告小妹表示婚姻不只是感情，更不是愛情，單方面逃避責任可能會逼死另一半，或許身為小三會感嘆自己好可憐，但是元配和孩子又招誰惹誰了？更指出有些在外遇破裂家庭成長的孩子，長大後對感情是不抱希望，怒斥：「這類真愛毀的不只是一個家，更是其他家庭成員的人生」。

對於侯佩岑母女因這部陸綜賺了6500萬，根據《自由時報》報導，侯佩岑經紀公司也向媒體吐露真相，強調內容與事實不符、被過度渲染「金額過於誇大不實」，侯佩岑則是無奈吐露心聲：「說出來不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」。

(中時新聞網)