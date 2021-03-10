藝人侯佩岑和林月雲母女上陸綜《婆婆和媽媽》，傳出為了6500萬天價酬勞，再度提起昔日二度搶走閨蜜老公的過往，引發觀眾批評，甚至連名嘴都忍不住開炮，對此，網紅廣告小妹也發文怒斥：「這類真愛毀的不只是一個家，更是其他家庭成員的人生」。

林月雲近來在節目中，再度提及介入閨蜜婚姻，搶走對方老公的過往，引發軒然大波，對此，廣告小妹表示想到去年處理的個案，她透露一位人夫外遇女同事，原本只想逢場作戲，兩人卻意外擦出愛火，雙雙拋下元配和小孩追求愛情，看似得祝福這段「真愛」，但背後真相卻是元配在老公拋下家庭後，靠著任職圖書管理員的微薄薪水，獨自扶養三個孩子，此外還為打離婚官司欠下四萬美金律師費，房子更遭到法拍。

某對母女讓我想到去年處理的一個個案。老公外遇女同事本想著逢場作戲結果擦出愛的火花，雙雙拋下元配和小孩追求愛情去了。 我們本應該要祝福真愛，不愛了就別在一起。但這則愛情故事的背後，是一個圖書管理員妻子領著微薄的薪水在老公拋下家庭後獨自一人養...

凡槿（廣告小妹） 發佈於 2021年3月5日 星期五

廣告小妹表示婚姻不只是感情，更不是愛情，單方面逃避責任可能會逼死另一半，或許身為小三會感嘆自己好可憐，但是元配和孩子又招誰惹誰了？更指出有些在外遇破裂家庭成長的孩子，長大後對感情是不抱希望，怒斥：「這類真愛毀的不只是一個家，更是其他家庭成員的人生」。

對於侯佩岑母女因這部陸綜賺了6500萬，根據《自由時報》報導，侯佩岑經紀公司也向媒體吐露真相，強調內容與事實不符、被過度渲染「金額過於誇大不實」，侯佩岑則是無奈吐露心聲：「說出來不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」。

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(中時新聞網)

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