加拿大軍方高層官員近期接連在性方面被控行為不端，導致人事大地震。值此之際，國防副參謀長一職首度由女性出任，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天對此大表讚揚。

法新社報導，軍方透過聲明表示，中將艾倫（Frances Allen）獲任命為國防副參謀長。這個職位是軍方的第二把手。

杜魯道在記者會上表示：「我很高興見到加拿大史上首度由一位堅強的女性出任副參謀長。」

此前，加國媒體披露前參謀總長范斯（Jonathan Vance）與下屬有不當行為和關係，雖然范斯否認，憲兵仍對此展開調查。在此事曝光前，范斯已於今年1月退役。

幾週後，繼任參謀總長的海軍上將麥唐納（Art McDonald）也因另外被控行為不當，須接受調查而卸任。

杜魯道表示，領導高層必須「朝著終結軍中騷擾和歧視的挑戰前進…且確保任何站出來說出實情或指控的人，都能獲得他們需要的支持和資源」。

他坦承目前處理這些議題的措施「都做得不夠，動作也不夠快」。

他說：「我承諾我們會加快速度，並更深入處理，以確保任何效力於國家的人…都能有安全的工作環境。」

加拿大軍方長期苦於應對性方面行為不端的指控，近年來，申訴件數有增加趨勢，如今還突然延燒到高層。

(中央社)