34歲劉詩詩今(10日)過34歲生日，2015年她嫁給因《步步驚心》結緣相戀的吳奇隆，2019年生下一子，一家三口生活幸福，最近卻傳出有部分網友不滿她陪吳奇隆回婆家過年，忽略父母挨罵，讓支持她的粉絲十分心疼，今劉詩詩久違在微博曬近照，除了謝謝大家的祝福，也吐露生日願望：「希望一切順遂」。

據知，因母親喜歡芭蕾，劉詩詩6歲起便開始學習芭蕾，而她的父親則從事經商，2004年劉詩詩拍攝邵兵的MV出道，氣質清新的她因此被相中簽入唐人影視，2010年接拍《步步驚心》走紅，也定下與大她18歲吳奇隆的緣分，2013年兩人曬合照首度認戀，2015年領證結婚。

劉詩詩和吳奇隆2年前迎來一子。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

劉詩詩2019年生下兒子後，去年接連以《親愛的自己》、《流金歲月》復出，評價兩極，上月傳出有粉絲不滿她演技未精進，揚言脫粉，還有人不滿她跟丈夫回台灣過年，沒陪父母，讓旁觀的網友直呼媳婦難為。今《鏡週刊》報導，心疼老婆的吳奇隆被直擊年假過後帶著妻兒到中部遊樂園散心，應是體貼想讓愛妻調整心情。

劉詩詩發文。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

今劉詩詩過生日，不忘透過微博跟粉絲互動，寫下：「又一年，謝謝大家的祝福，希望一切順遂」，並分享她絕美側角照片，濃濃的眼睫毛和直挺鼻樑與細緻五官十分吸睛，粉絲回應：「姐姐生日快樂，期待未來你的更多經典角色呀」、「不客氣，老婆要天天開心順利，生日快樂」、「歲月靜好，安暖相伴。生日快樂」、「願你此後每一天，眼裡是陽光，笑裡是坦蕩」。

(中時新聞網)