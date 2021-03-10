疫情改變了人們的生活，最新流行的就是一日假期 (Daycation)，安排一天的時間，遠離惱人的日常，為自己身心靈充電。晶華酒店為滿足這樣的嚮往，特別推出「都市逃跑—12小時能量補給假期」，房客可以入住豪華客房12個小時，期間除享受飯店的泳池、健身房、三溫暖等基本設施外，更可以選擇體驗一對一的私人健身教練課程，亦或是前往全新規劃的行政樓層大班廊，盡享滿溢綠意、有著幸福與健康理念的下午茶以及Happy Hours等尊榮禮遇。

Daycation這個名詞是由Day ＋ Vacation而來，顧名思義就是一日假期，因為都市上班族工作繁忙無法遠遊，再加上疫情發生導致無法出國度長假，這種一日假期，便在國際都會的觀光飯店中流行開來，晶華酒店推出的「都市逃跑—12小時能量補給假期」是讓房客早上10點至晚上10點入住佔地13坪的寬敞豪華客房，選擇使用行政樓層大班廊禮遇的房客，可以先行前往酒廊享用咖啡及軟性飲料，使用酒店內所有的商務或是休閒設施，收發電子郵件、進行視訊會議、到泳池邊城市度假、下午再品嘗酒廊提供的自助式午茶、傍晚還可倚著大片落地窗，用國際都會的夜景搭配Happy Hours的各式美酒，12個小時是寄享樂於工作，寓教於樂的度假概念。

位於晶華酒店19樓的行政酒廊，日前才完成「變身」工程，在原本國際頂級商務的風格中，導入了Wellness健康能量，在坐擁 14、15 號公園的綠意盎然、俯瞰國際都會的迷人景緻前，房客可以享用到的是經過精準熱量計算、可以溯源的精選食材、融合健康烹調方式與五星級廚藝的各式美食，從私人管家親手調製的綠色蔬果昔開始，透過食物的體內環保就已展開。

另一個搭配「都市逃跑—12小時能量補給假期」的活動選項則是量身訂做一個屬於自己的私人健身教練課程，由位於酒店地下三樓健身俱樂部的專業健身教練擔綱重任，一對一的根據房客的需求，從體適能開始到各式重訓課程均可量身打造，一日旅程下來，房客將會擁有更健康的體態並享受到全然的放鬆。

「都市逃跑·12小時能量補給假期」專案每房3,800元(含稅)，一人成行，內含入住豪華客房12小時，以及價值1,848元的「行政樓層大班廊禮遇」或價值1,800元的「專業私人教練一對一課程1小時」二選一禮遇。

(中時 )