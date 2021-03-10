溫室效應日漸嚴峻，對生態環境與人類生活帶來嚴重影響，各國紛紛表示要在2050年達到淨零碳排的目標，也分別提出相應對策，清華大學工科系教授葉宗洸說，根據2020年10月國際能源總署出版的「世界能源展望報告」指出，2030年再生能源與核能都必須大幅增加，2050年全球碳中和目標才有可能實現。

中華核能學會今(10)日主辦「2050碳中和挑戰-台灣該如何因應」座談會。

清華大學工科系教授葉宗洸表示，近期德州酷寒與大停電震驚全球，甚至連州內的瀑布都結冰了，前所未見的災難性氣候變遷正在摧毀我們的生態環境，這和全球溫室效應脫離不了關係。

以量來看，二氧化碳在暖化效應上佔了76％，甲烷16％，氮氧化物6％，含氟氣體約2％；而如果把二氧化碳貢獻度當作是1，甲烷貢獻度是二氧化碳的25倍，氮氧化物為300倍，含氟氣體則高達1000至1萬倍。「我們需要適當的暖化來維持地球溫度，但不需要過度的暖化。」

葉宗洸指出，國際碳排現況與因應部分，不少國家已經立法、有些正在提案、有些則剛開始討論，但共同目標都是希望在2050達到淨零排碳，國際能源總署稱為「NZE2050」。

根據2020年10月國際能源總署出版的「世界能源展望報告」，要達到2050淨零碳排，2030年需要有些階段性作法，例如整體能源使用要降低17％，再生能源必須要增加1926百萬公噸油當量(MToe)的供給量，核能增加251MToe，燃煤減少2226MToe、燃油減少1537MToe、燃氣減少309MToe，傳統生質能(燃燒廢棄物)減少588MToe，這些都能在2030年都達到的話，2050碳中和才有可能繼續談。

(中時 )