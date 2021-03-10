在一起需要兩個人約定，分手卻只需要一個人決定，並不是每個人都能做到分手就乾淨俐落地放下，有些人往往需要長時間去修復情傷，甚至還會出現想復合的念頭，搜狐網命理專欄就點名，天蠍、射手及水瓶座‍在戀愛中超執著，一旦舊愛回頭就會忍不住復合，難逃舊情復燃的命運。

▍天蠍座‍

對於冷靜果斷的天蠍座來說，他們基本上不會拖泥帶水，即使是面對分手也從不會卑微挽留對方，因此常在感情中被視為無情無義的人，可是實際上，他們面對感情非常專注又用心，在分手時不吵不鬧，只為了保留內心最後的尊嚴，但只要對方主動和好，或者是願意回頭，他們都將毫不猶豫答應，壓根就不像表面看起來那麼風輕雲淡。

天蠍座的真實想法跟外在呈現出來的必然有經過修飾，例如：偷偷關注對方的生活，也會因為對方過得好與不好而產生情緒波動，但這些表現都不會讓對方知道。在對方沒有回頭之前，他們會裝得像沒事一樣，徹底放下這段感情。

面對曾經愛過的人，天蠍座多多少少會心軟，但倘若他們對一段感情徹底失望，就算對方跪下來乞求，天蠍座也不會答應，在他們的認知裡，什麼人不值得自己回頭，他們還是能夠分辨出來的。

▍射手座‍

在感情裡，射手座的人往往很容易讓人當成是渣男渣女，因為他們身邊總是充斥著各種緋聞，加上他們本身的態度晦暗不明，就像是情場浪子一樣逢場作戲，但當真正去了解時，會發現他們一點也不像表面看起來那麼花心，當他們一旦認定了一段感情，就會全心全意投入其中。

他們平時在異性之間游刃有餘的姿態，都表示他們還沒有真正動心，因為還沒出現值得讓他們安穩下來的人，否則一旦遇到適合的人，哪怕是分手他們也會念念不忘，想著再續前緣。

在舊愛回頭時，即便兩人已經分手很久，射手座仍然狠不下心拒絕，總是在對方回心轉意之後立刻恢復愛的回憶，只要他們心裡還有對方的影子，都無法拒絕對方復合的請求，他們的骨子裡具備癡情的屬性，因此會傾向於再續情緣。

▍水瓶座‍

水瓶座個性深情、善解人意，對他們而言，如果真正愛上一個人，哪怕最後分開，其實他們的心也不會改變，他們很容易在感情裡重蹈覆轍，面對舊愛的回頭完全無法果斷拒絕，是感情用事的人。

面對情感問題，無論他們表面看起來有多麼平靜，實際上內心早已掀起波瀾，加上水瓶座不想糾纏不休，往往是為了顧及彼此的感受，不想連最後分手都鬧得跟仇人一樣，同時也算是給自己以後留下復合的契機。

水瓶座的性格雖然很被動，但如果對方還在乎彼此之間的感情，或者未來回心轉意，那兩人之間的感情必然會變得更加牢固，可迎來完美的結局，當水瓶座下定決心選擇一個人之後，便不會輕易改變，所以相對來說也終究難逃舊情復燃的命運。

(中時新聞網)