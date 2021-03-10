監察委員蔡崇義之子、長榮大學蔡姓副教授，被控涉嫌以手指性侵女同志遭起訴後，台南地方法院10日首度開庭審理時，女方委託律師梁家瑜發表聲明，指蔡男在偵查及對外受訪，一再指稱2人曾是男女朋友一事，並非事實，強調2人從頭到尾都沒有交往。對此，蔡男於庭訊結束即匆匆離去，拒絕表示意見。

鑑於此案涉及強制性交罪，法院依法沒有公開審理。上午召開準備庭時，蔡男在律師的陪同下親自到庭應訊；女方則未到，但除委託律師出庭外，也準備聲明稿請律師對外說明。

女方強調，與蔡男認識時，對方一再聲稱自己是教徒、是大學教授，反對婚前性行為，刻意形塑清純、保守的形象，才讓她不疑有他赴約，但根本完全不是這個樣子；同時，她被蔡性侵後，患有創傷壓力症候群，也有自殘的現象，必須持續就診、服藥。由於這些日子看到蔡受訪的新聞，不僅沒有道歉，還指控她關係複雜，讓她不得不出面反擊，讓大家知道對方的真面目，避免再有女性因為相信對方受害。

檢方則起訴指出，2017年5月間，蔡男在PTT實業坊的「Alltogether」版發文徵友，女方看到回應後，2人交換LINE相互認識。同年7月28日，雙方首度相約見面聊投資，7月31日晚間第2次約見時，由於聊到隔天凌晨，蔡男藉故要求到女方家繼續聊天，再以隔天要找指導教授、回家會遲到等理由，借宿女方客廳休息。

女方指控，蔡男明知她是女同志，卻趁她服用助眠藥獨自在臥室睡覺時，闖入房間以手指性侵。她雖曾驚醒並拍開對方的手，但蔡仍強行得逞滿足私慾。

由於她是同志，從未與男性有過肢體接觸，突遭蔡男性侵，深感羞恥、骯髒與崩潰，進而導致罹患憂鬱症及創傷後壓力症候群，生活明顯失序，並有自殘現象。經前任同性伴侶引導下到醫院求助，並在醫師鼓勵下於2018年3月提告。

不過，偵訊時，蔡男否認性侵，並強調，在PTT發文主要是為了找女朋友，2人2017年6月開始交往後，幾乎天天膩在女方家同居，也有正常的性關係，算是交往2個多月；2人約會地點都在台南市，去過的地方包括黃金海岸、南紡購物中心、大遠百威秀電影院，文化中心附近的咖啡廳更去過3、40次，直到同年8月女方的前伴侶闖入住處，他才得知對方是女同志，最後不歡而散。

(中時 )