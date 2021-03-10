44歲女星蕭淑慎有著性感火辣的身材，加上精湛的演技深植人心，擁有無數死忠粉絲，歷經吸毒事件，她近期積極復出，和小15歲男友梁軒安也感情甜蜜，日前她被網友問到男友如果偷吃的敏感問題，也大方回答自己的想法。
一名網友向蕭淑慎發問，「如果溫ㄤ偷吃被拍到，姊會不會幫他說謊？」蕭淑慎也秒答「當然不會」，透露原不原諒對方是一回事，但如果要她幫忙睜眼說瞎話，「姊臉皮還沒那麼厚。」她也表示最近常常傳出有人偷吃，沒想到新聞竟然燒到她這裡。
蕭淑慎大方坦言，「沒事沒事，姊讓妳問，姊那麼美，我老公還偷吃，簡直沒天理。」貼文一出也引來網友讚聲，「真的偷吃沒道理」、「姐的個性當下會頭殼啪下去」、「他最好是敢啦～」、「姐姐最漂亮」、「怎麼可能！？幫主」但也有網友指出，「男人偷吃跟另一半美不美無關，是跟膩不膩有關，還有自我約束有關」。
事實上，蕭淑慎一路走來不容易，她在事業當紅之際不斷爆出吸毒消息，讓演藝事業陷入危機，2017年嫁給梁軒安後，男方也曾表示娶了蕭淑慎讓他壓力恨大，「面對酸言酸語很崩潰！還跑到廁所偷哭過」，然而之後蕭淑慎罹癌，夫妻倆一起走過低潮，感情也變得更加堅定。
(中時新聞網)
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