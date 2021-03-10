「裝滿一個貨櫃美國蘋果和馬鈴薯的價值，遠不及知名跑鞋。」疫情衝擊全球海運，亞洲到美國貨量暴增，貨運業空船返回仍有賺頭，西北州港口嘆無船，華盛頓蘋果運不到台灣。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，成千上萬箱原本要運送往亞洲和中東的蘋果，現在還堆在華盛頓州溫納奇 （Wenatchee）的倉儲。

溫納奇在西雅圖東邊約3小時車程，有「世界的蘋果之都」美名。

乾草堆也有類似的情形，銷往日本和韓國的乾稻草上不了貨櫃船。問題並非出在需求不足，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對全球海運帶來奇特的影響，美國農產外銷幾乎沒動靜。

農產業務經理馬丁（Dave Martin）說，正常狀況下「每個星期運10到15個貨櫃水果到台灣，這個星期我們沒有船」。他服務於溫納奇大型果樹外銷商史坦米爾特農產（Stemilt Growers）。

貨運空間短缺讓農產包裝部門和卡車司機無事可做，卡車司機通常把40呎貨櫃拉到西雅圖和塔科馬（Tacoma）港，但因海運出不了貨，外國買家改尋其他國家的競爭者，像智利的蘋果正要展開收成。

塔科馬位於西雅圖南邊30分鐘車程，兩大港口於2014年合併為西北海港聯盟（Northwest Seaport Alliance），吞吐量曾居全美第3大。

馬丁說，「損失慘重」，貨櫃危機從去年11月起變得嚴重。貨櫃空間不足是全球貿易系統的最新現況，儘管早在疫情之前已不均衡，但現在陷入停頓。

去年春天疫情爆發後，美國人較少到餐廳用餐，多在電商網購消費，亞洲進口美國的貨物量因此激增。

報導指出，如浪潮般的中國製商品湧向美西，港口不堪負荷，特別是洛杉磯。貨船通常在港邊停泊多日等待卸貨，一旦在洛杉磯卸完貨，會到其他美西港口取貨，南加州的瓶頸意味著對西北州港口出貨的重大拖延。

西北海港聯盟主席沃爾夫（John Wolfe）說：「亞洲到美國的貨運量史無前例地多，嚴重破壞供應鏈。」

另一大影響是美國對亞洲產品的需求高，貨運公司寧可空船趕快回到中國，而不願意等待美國農產品裝滿貨櫃後再離開。

農業運輸聯盟（Agriculture Transportation Coalition）代表佛里曼（Peter Friedmann）說，裝滿一整個貨櫃美國蘋果和馬鈴薯「僅有一整個貨櫃愛迪達跑鞋的小部分價值」。

根據西北海港聯盟，去年1月從西雅圖和塔科馬出發的貨櫃有37%是空箱，今年1月上升為50％。

貿易經濟學家和政策制定者預期疫情結束後情況會好轉，出口商卻擔心，到時候他們永遠拿不回原本的市占率。

(中央社)