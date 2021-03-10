桃醫事件各地紛紛發出「避桃令」，重創桃園觀光產業，桃園市長鄭文燦10日宣布，針對自由行旅客推出「就是愛桃園，住宿享優惠」補助方案，3月22日至4月30日止，每房每晚最高補貼1000元，且每人可補助2次，不限同一旅宿、也不用連續入住，還能和「魅力金三角」免費一日遊併用，邀民眾周日至周五來桃園3天2夜或2度2日遊。

農曆年前受桃醫事件影響，桃園市儼然成為觀光產業重災區，市府原規畫舉辦許多大型觀光活動如燈會等，全都因疫情取消，民眾也紛紛暫緩來桃旅遊計畫、取消訂房，隨著疫情趨緩，市府規畫推出「就是愛桃園，住宿享優惠」。

桃園市長鄭文燦10日在市政會議宣布，桃園市推出自由行振興補助方案，3月22日至4月30日活動期間，入住桃園合法旅宿即提供房價補貼，每房每晚最高補貼1000元，每人可補助2次，不用連續入住，也不限同一家旅宿，限額補助2萬間房，用完為止。

觀旅局長楊勝評表示，活動僅限周日至周五使用，且不包含4月2日、4月4日的清明連假，3月20日後民眾可先上網登錄個人資料，並於入住時出示身分證件，由旅宿業者核對為本人後，即可直接折抵住宿費用。

另外市府年前就與雄獅旅遊、易飛網、政豪旅行社及可樂旅遊等4家旅行業者合作，推出「桃園魅力金三角旅遊」一日遊活動，因應行程熱銷、重振桃園觀光熱潮，鄭文燦也拍板定案延長活動至4月底，且能和每人最高2000元的住宿優惠併用，可再享「魅力金三角免費一日遊」1次，體驗機場偽出國購買免稅商品、感受桃園特色景點，另外還能以優惠加價購Xpark門票，一覽全台第一座都會型水生公園的魅力，有意報名者請洽各合作旅行社。

(中時 )