窗戶是家中主要的氣流交換通道，也是家中採光的主要依靠。在風水學中，窗戶就好比房子的眼睛，被稱為「風水之眼」，有著非常重要的作用。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果窗戶風水出現問題，就會破壞家中氣場，損害家人財運、影響家人的身體健康，因此，關於窗戶的一些風水講究萬不可大意。

▍窗戶本身的影響

1.窗戶大小：窗戶最好與房屋的大小相適宜，這樣才會看著美觀和諧，從風水來看也是如此，若是「屋小窗大」，就會使得家中氣散難聚，不易存錢。若是「屋大窗小」，納氣能力不足，會讓家中的污濁之氣難以排出，外界的吉祥之氣難以進入，導致家人財運不濟，疾病連連。

2.窗戶數量：每一個房間內最好只開一面窗戶，因為若是窗戶開的太多，就會使得吉祥之氣進來，沒有進行迴旋停留，就直接從另外一個窗戶出去，長期氣場難聚，導致家中破財、漏財嚴重。並且若是夫妻臥室，還會導致二人在男女關係上八面玲瓏，影響夫妻感情。

3.窗戶朝向：我們都知道太陽從東方升起，若是窗戶朝東，那麼在一大早就可以接受陽光的沐浴，使得家中陽氣充足，溫暖舒適。另外，窗戶朝向南方也是非常好的，這樣在一年四季都有充足的陽光，生氣旺盛，家人自然神采奕奕，好運連連。而朝西的窗戶面對的是沒落的夕陽，朝北的窗戶無法見到陽光，都不利於家人的身體健康、運勢發展。

▍窗戶內部的影響

1.窗戶對門窗：如果一打開門就正對窗戶，就會導致剛剛進入家中的財氣全部都順窗而出，即使賺得再多，也難以存錢。建議在門口設置屏風來進行遮擋，或在大門口擺放葫蘆飾品化解。

2.窗戶有污損：窗戶相當於人的眼睛，明亮潔淨的窗戶能助旺家人的健康運，若是窗戶出現破敗損壞，就會導致家人視力不佳，出現眼部疾病，一旦發現窗戶破損，必須及時修理或更換。

▍窗戶外部的影響

1.槍煞：如果窗戶正對一條筆直的道路，則就犯了風水學中的「槍煞」。道路上來往的車輛會形成強大的煞氣，嚴重破壞住宅的風水。長時間下去，就會導致家人易發疾病，甚至會遭遇血光之災，同時，家宅的運勢也開始走向下坡路，財運衰敗，霉運不斷。遇到這種問題，建議在正對煞的地方安放葫蘆造型的化煞物化解。

2.尖角煞：如果窗戶的外面正對一些比較尖銳的物體，如尖角建築、發射台、電塔等，就犯了風水學中的「尖角煞」，會損害家人的健康，給家人招來小人是非。建議在窗戶正對煞物處懸掛八卦鏡來化解。

3.孤陰煞：如果窗戶外有醫院、垃圾車、殯儀館、臭水溝等陰煞之地，也是非常不利的，這是犯了風水中的「孤陰煞」，容易使家中陰氣加重，家人被霉運纏身，災禍連連。建議在煞氣正對的窗戶上安放葫蘆造型的化煞物來吸收不吉之氣，減少對家人的傷害。

(中時新聞網)