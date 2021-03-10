林口區長藍品畯陪同長者至便當店取餐（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

69歲知名鋼管廠董座葉德勝一月移動佛像石板門片時，不慎被重達2噸的石板壓中，當場不治；葉翁樂善好施，擔任地方上眾多公益職務，家人延續葉翁愛心，將他15萬元身故保險費全數捐出做為林口公所長者公益金，幫助失去溫飽的長者。

據了解，葉德勝是鋼鐵公司創辦人，也是林口分局義警顧問團長、五泰林中隊義消顧問團團長，以及林口工二工業區廠商協進會理事長，葉男常自掏腰包嘉惠地方，在地方被稱為葉大善人。

葉翁平時嗜好為收集佛像藝品，1月時找來移工，想在公司林口工九路後方私人土地安裝神佛石雕的門板，沒想到，移動過程中，佛像石板突然傾倒，葉翁頭部遭重擊當場死亡，不幸的消息，令地方震驚又心痛。

林口區公所表示，家人延續葉德勝生前樂善好施的個性，特別將身亡保險費約15萬元捐給區公所，做為獨居長者送餐專案經費，讓葉理事長的善行義舉能夠延續，幫助更多因遭逢變故而三餐不繼的長者。

林口區公所表示，獨居長者送餐專案是由公所與區內多間便當店結合，讓不便的長者能就近取餐，公所依長者取餐情況每月與便當店結算費用；便當店供餐外，也可觀察長者的身體狀況，長者若未如期取餐或取餐時身體有任何狀況，可隨時通知里長或公所，讓便當店也成為社會關懷網絡的重要一環。

林口區長藍品畯補充，林口區已有三位里長共同推動此專案，分別為東林里長陳洪賓、林口里長蘇夏宗以及西林里長王國華，其中王國華風雨無阻地將愛心傳遞到每一位長者的手中，感謝葉德勝理事長的善款，公所將發揮善款的最大效益。

(中時 )