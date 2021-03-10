1名女友控訴，她的男友在網路上與陌生女子裸體視訊，對方透過鹹濕內容誘拐男友視訊手淫，內容提到「我脫光光你也要脫光光」、「我也會給你看喔」，事後對方將視訊錄影，並向男友威脅要錢，之後更將影片傳給朋友群，原PO之後收到影片後相當崩潰，認為這明顯是詐騙，男友竟還會受騙，已向對方提出分手。

該女友在Dcard上發文表示，她日前發現男友手機訊息裡與陌生女子的對話，對方先是要求男友到直播APP關注她，就可以免費裸聊1次，接著對方就要求男友全身脫光，在鏡頭前做出猥褻行為；而男友則回應，「姐姐這麼開放的嗎？」「好刺激」、「我比較想要現實」等內容，讓原PO相當生氣。

1名女友控訴，她的男友竟與網路上陌生女子裸體視訊，對方事後威脅外流影片要求，讓女友崩潰提出分手。（圖／翻攝自Dcard）

1名女友控訴，她的男友竟與網路上陌生女子裸體視訊，對方事後威脅外流影片要求，讓女友崩潰提出分手。（圖／翻攝自Dcard）

該女友說，看訊息內容明顯就是詐騙，沒想到男友竟受騙上當，對方甚至威脅男友不給錢就將影片發出去，結果她果真收到影片；離譜的是，男友竟認為自己有錯，還要求父親隱瞞此事，直到原PO自行發現後才承認此事；原PO事後已與男友分手，她還加碼爆料男友情緒管理很差、佔有慾很強、疑心病重等，「他裸訊我都沒說什麼了，我只是買飯就被說找男人」、「這是根本恐怖情人的一種，這種人就該被放生啦」。

許多網友則留言說，「說要露臉跟露下面還不懷疑的，是傻了吧，這種詐騙不是蠻常見的嗎」、「前男友是神經病喔，還好放生了」、「色就算了，還笨，還是恐怖情人，天啊他到底怎麼能夠交到女朋友的」、「這個就詐騙啊，叫你下載一個不明軟體，叫你脫光露臉視訊，一看到全裸就截圖」、「這種男友早就該分手的」。

(中時新聞網)