藻礁公投目前已經連署超過60萬份，除吸引各界關注目光，還掀起一波政治攻防。對此，前立委陳學聖今(10)日揭發當年民進黨政府對於第三天然氣接收站的環評真相，指出政府就是準備硬幹，哪有什麼公平正義可言！

陳學聖在臉書上表示看到環保署、海委會表示三接環評已過，一副就是「已通過，不然你要怎樣？」的嘴臉，但是當初三接環評是怎麼過的？他指出，2018年10月8日，當時是在「近一半委員抗議沒出席，七位官派委員出席，三名民間委員出席但兩位投下廢票」狀況下通過的。

陳學聖指出，這被外界抨擊為環保史上最黑暗的一天，這樣草率的決定，真的有公信力嗎？

前環保署副署長詹順貴要在強行通過環評當天，於會前提出辭呈，而且在辭職書中表示：在決策時的價值取捨或排定優劣、輕重緩急時，總要兼顧制度的穩定性，才能建立可長可久的公信力。「否則，縱使形式上程序合法，仍會讓制度崩潰，公信力蕩然無存。」

陳學聖表示，詹順貴講得夠清楚了吧？三接環評通過的當天，陳學聖也陪同環團在現場，時任署長李應元排除所有公務行程，就是準備強行要過關。雖然他們強烈表達反對，但卻只能陳述意見，不是委員，不能參與表決，最後作決定前，仍然被「請」出門外。有些環評委員看不下去，也離席以示抗議。

政府就是準備硬幹，哪有什麼公平正義可言？陳學聖怒轟，從桃園農業局到中央農委會，全部廻避文資法職掌，不敢多言，連個暫時自然地景都沒膽指定、沒膽審查！那麼就不要怪今天藻礁公投的火愈燒愈大！

(中時新聞網)