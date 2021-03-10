上月底，Gogoro調整產品佈局，在既有S PERFORMANCE、1、2和3系列外，將原本綠牌車款VIVA擴大成為一個獨立車系，同時新增一款白牌車款VIVA MIX，車如其名，綜合自家各車款特色再重新組合，一口氣推出VIVA MIX Basic、VIVA MIX Keyless及VIVA MIX Belt等3款新車，從車格、車型角度來看，VIVA車系未來會是Gogoro旗下最多彩熱鬧的家族，這次試駕運氣不錯，是加裝各式配件的示範車款，功能、配色豐富，實際騎乘也感受到靈活好騎，充分展現VIVA MIX的特色。

如果說VIVA MIX是為了解決Gogoro負面問題而生，其實透過規格多樣性滿足消費者，又開啟了另一個新市場區隔。例如在MIX Basic、MIX Keyless採行經濟實用的鏈條傳動系統，但同時又讓嫌鏈條吵、難照顧的人，可選擇配置FLO DRIVE皮帶傳動系統的MIX Belt車款；另外如燈不夠亮、沒杯架、價格不給力等問題上，在VIVA MIX都看到了廠方的誠意。

據廠方的觀察，去年白牌機車佔總市場96%，其中又以價格帶落在5至8萬間、採10吋輪圈、軸距小於1250 mm的車款最受消費者青睞。對照VIVA MIX車系規格，車身尺寸為1770x725x1093mm、軸距1235mm、座高745mm、含電池重94kg，置物空間23.9L，售價自5萬9980元起，若以台北市為例，淘汰二行程機車並新購VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低為4萬980元。

試駕車為Gogoro VIVA MIX Belt車款，採用全新G2.2L鋁合金水冷永磁同步馬達，並導入螺旋齒設計，廠方透過精密測試調整齒輪規格和材質，同時避開人耳敏感的音頻區間，將聲壓下降40%，並搭載兼具耐用和保養輕鬆優點的Gates碳纖維皮帶，讓騎乘體感更滑順也更安靜。

Gogoro VIVA MIX Belt最大馬力輸出8.05 hp/3000rpm、最大扭力21Nm，實際騎乘的感受是出力直接，起步加速感有些接近若Gogoro 3，但輕巧的車身卻提供騎士更為靈活的操控感，尤其在轉向時顯得更為輕鬆，不過座椅的椅型採取前低後高的設計，讓騎士的身體在減速時會略略向前滑，不過已修得更為平整的踏板提供了較好的穩定性，讓騎乘的舒適感大加分。

此外，VIVA MIX車系另一特色即是Gogoro大量運用100%環保可回收PP材質，並累積了相當豐富的調色技術，在車身的配色上顯得更為成熟，讓車身可隨型混搭出不同風格，廠方同時提出POP個性化配件系統，包含圓潤造型車前飾板、置物掛勾、置杯架、左/右側腳踏板飾蓋等特色配件，方便車主進行多樣化的個人配置，打造出獨一無二的專屬座騎。

油杯矽膠套、後照鏡造型保護套、方向燈造型保護套。（陳大任攝）

橢圓小風鏡、頭燈飾框。（陳大任攝）

置杯架內有USB充電插孔。（陳大任攝）

竹片底鋁合金前置物籃。（陳大任攝）

流線型後座靠、尾燈飾框。（陳大任攝）

造型牌照框。（陳大任攝）

碟式煞車、10吋輕量化鋁合金輪圈。（陳大任攝）

長型的STYLO行動沙發座椅。（陳大任攝）

23.9L置物空間能放置1頂3/4罩安全帽和1頂1/2罩安全帽。（陳大任攝）

數位儀表。（陳大任攝）

小Y型置物架。（陳大任攝）

(中時 )