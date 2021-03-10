取消商品房預售再次在「兩會」激起討論。大陸全國政協委員、安徽省律師協會副會長周世虹今年提交提案，建議取消商品房預售制度，原因是違反市場交易規律，對購房人顯失公平。中國城市房地產研究院院長謝逸楓則說，雖然長期看取消商品房預售制是保障購房者利益，但目前條件和時機還不成熟，若一刀切取消恐帶來市場混亂，引起金融、債務、房企的危機。

中國人民大學商學院教授、國發院城市與房地產研究中心主任況偉大也表示，商品房預售制為房地產開發商提供一條以極低成本向購房者融資的管道，解決房地產開發商及時籌措資金投入商品房開發的資金周轉問題。「相較於大型房企有能力進行多元化融資，中小型房企的融資能力不足，如果取消預售制後有可能導致中小型房企破產。」

事實上，大陸針對商品房預售制度討論已持續10多年，早在2005年中國人民銀行（大陸央行）就曾在出具的《中國房地產金融報告》中，建議取消房屋預售制度；2006年「兩會」上更有33位全國人大代表聯名建議取消商品房預售制度。

此次周世虹提案內容強調，「商品房預售制度已弊大於利，改商品房預售為現售已經水到渠成」，在商品房預售制度下，開發商將經營成本和經營風險轉嫁給了購房者。先預付房款後交房不僅讓購房者承擔本應由開發商承擔的資金成本，還會導致開發商挪用、佔用資金，項目爛尾，購房人無房可住等風險，建議應該以套內建築面積計價銷售商品房。

(旺報 )