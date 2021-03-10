一名女網友在蝦皮拍賣網便宜賣自己的二手鞋，沒想到遇到一名客人殷切詢問「可以買鞋送襪子嗎？」而且竟然要賣家穿過的二手襪，超詭異要求不但讓這名女賣家看傻眼，對話曝光後，網友一看就覺得內情不單純。

這名女賣家昨(9)日晚間在臉書社團《爆怨公社》發文「我錯了嗎？我只是不想浪費東西，加減便宜賣給有需要的人而已，我到底遇到了什麼？」她並PO出與賣家的對話截圖，原PO貼出自己七成新的黑色布鞋，並註明是女生穿的24.5號，便宜賣180元。

女賣家PO出與買家的對話截圖，透露對方想買她穿過的二手襪，讓她相當傻眼。（圖／截自臉書 爆怨公社）

對話中買家確認賣方是女生後接著詢問「可以買鞋送襪子嗎？」原PO對於買家提出送襪子的要求覺得奇怪，詢問對方「二手的你要？我穿過的你可以？」沒想到對方不但不介意，還問「妳有哪些襪子？」對話曝光後，引起網友熱議，不少人看到對話後都懷疑內情不單純。

網友紛紛回應「原味襪子」、「他是要味道，沒味道的他不要」、「這是一個買原味襪子送原味鞋子的概念嗎？」、「感覺不單純」、「我之前賣二手鞋也遇過」、「足控」、「他想要原味的」、「有病嗎？」、「戀足癖嗎」。

有網友建議隨便拿一雙家中男人穿過的襪子送他就好，還要跟他說原味的要「加價購」，還有人回「其實女生穿過的襪子在網路上售價高於180哦，買鞋送襪這樣妳吃虧了」、「我賣過小可愛，有人問我是穿過的嗎？還問有賣二手內褲嗎？」、「醉翁之意不在酒，變態真多」、「我有大拇指破的，需要的話我送他」。

就愛女鞋！臭也不在乎 怪盜偷遍社區868雙

(中時新聞網)