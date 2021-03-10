大城鄉長蔡鴻喜積極推動地方創生計畫，去年推動大城農業六級化，將農產品從生產、加工、服務綜合加值，創造出農產、食材、體驗等「麥點」。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

公所推出的小旅行路線，從主場區開始到附近農村景點，有老宅三合院做麥草花藝，品嘗麥鄉點心，還有在地蜆農帶領到鴨寮看小鴨。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

大城鄉公所將在13日舉辦「豪麥遊俠，麥田同樂會嘉年華」搭上最近最夯的國旅，推出2條豪麥遊俠、海海人生小旅行路線，結合周邊農村景點，品嘗傳統點心，搭配濁水溪的人文生態景色，品嘗總鋪師的許願餅，大城鄉公所表示，大成麥浪節將在本周六早上10點開始，歡迎全國鄉親，一起到大城，感受豪麥大城的麥鄉魅力。

彰化縣大城鄉盛產地瓜、花生、小麥(苦蕎麥)、鴨肉、雞蛋等等，可以算是彰化重要的雜糧產地，其中小麥種植面積達200公頃占全國第一，每年3月小麥成熟時，放眼望去近百公頃的麥田在微風吹拂下盡情擺動，有如黃金海岸一般，熱情轉動西南角最美的風景。

大城鄉長蔡鴻喜積極推動地方創生計畫，去年推動大城農業六級化，將農產品從生產、加工、服務綜合加值，創造出農產、食材、體驗等「麥點」，蔡鴻喜說，在遼闊的麥田中品嘗大城優質精選的農特產品，搭配音樂的饗宴，讓身心達到完全的放鬆，心曠神怡釋放壓力。

蔡鴻喜還說，公所推出的小旅行路線，從主場區開始到附近農村景點，有老宅三合院做麥草花藝，品嘗麥鄉點心，還有在地蜆農帶領到鴨寮看小鴨，了解鴨蜆共生奧秘，在到台西村影像館，透過影像一起走路大城鄉的轉變。

大城鄉公所表示，春日是即將在13日周六上午10點開始，當天有農特產、手工藝、輕食等攤位，民眾可以麥草捲上野餐，聽音樂看節目，享受溫暖的太陽，還有免費的農遊體驗專車，帶著遊客走訪私房景點，還能打卡換好禮，歡迎全國鄉親13日一起到大城，享受麥鄉以及溫暖的陽光。

(中時 )