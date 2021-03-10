民進黨立委王定宇被爆與同黨發言人顏若芳同居，對此兩人澄清是房東與房客關係，但爭議仍持續延燒，也引發各界質疑，為何王定宇放棄2間免費的立委會館不住，反而花8000元與顏若芳分租。國民黨立委葉毓蘭今（10）日特地開箱大安會館的房間，配有32吋的電視、雙人床、免治馬桶，設備可說是相當齊全。

葉毓蘭在臉書PO出7張照片，表示不知道資深委員們，為什麼把立法院的宿舍講得如此簡陋，也聽說很多記者到會館都被拒於門外，甚至傳出大安會館的房間只有3坪大，還必須共用非常老舊的客廳，所以王委員才需要到外面賃屋。

因消息曝光後，葉毓蘭收到很多朋友打電話關心，詢問她怎麼可以窩在斗室中這麼長的時間，擔心她的病是被悶出來的。因此從去年3月開始，就以大安會館為家的葉毓蘭，也特地為大家揭開大安會館的神秘面紗。

大安會館廚房有電磁爐、烤箱、微波爐、電鍋，還有兩個大冰箱，準備餐食完全沒有問題。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

大安會館接待空間、閱覽室。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

葉毓蘭指出，大安會館離捷運大安站很近，附近的生活機能非常好，而房間並非只有3坪大或設備簡陋，雖然不是方正格局，但坪數絕對比她自家的主臥室大。

大安會館每個房間有full size的雙人床、茶几、單人沙發、梳妝台、小冰箱、櫥櫃，還有張大辦公桌，盥洗室雖然不大，但是有浴缸、免治馬桶。

葉毓蘭提到，最貼心的是每個房間都配有32吋電視、第四台，也有與立法院完全相同的電腦與資訊設備，甚至還有無線網路，基本上在會館一樣可以工作。

至於公用區域，葉毓蘭說，有非常大的閱覽室、接待區，以及對常住房客最重要的洗衣間與公用廚房，最方便的是會館和院區有交通接駁，每天上午3班次開往院區，晚上6點半一班車開回會館。她強調，「這樣的立法委員會館不簡陋，一點都不簡陋！」

(中時新聞網)