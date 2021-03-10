文創設計旅店集團承億文旅看好高雄市「國際城市定位」與「港都百年文化」的豐富觀光旅遊前景，進駐高雄亞洲新灣區、與台壽保簽約高雄總圖BOT案旅館營運，斥資近10億元打造五星級規格的全新高端品牌「承億酒店」，預計將於今年底試營運。

高雄亞洲新灣區已發展出高雄世貿會展中心、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、市圖總館等4大國際指標建築，兼具多元產業人流及豐富商宴住宿需求。其中，高雄總圖會館為市圖總館二期會館，由台壽保斥資約40億元興建地上27樓、地下6樓建物。

高雄總圖會館建築亮點為打造沒有室內柱樑遮蔽視覺的60公尺大跨距建築，並有二條空中走廊作為連通橋串聯總圖與會館，並有全球首創50公尺懸挑透明無邊際游泳池。除化身為藝文展演、文化載體場域，住宿、會議、餐飲、映演及城市閱讀功能亦為重大亮點。

承億文旅集團將經營位於高雄總圖會館的9樓至頂樓、總計約1.4萬坪的旅館樓層，將斥資近10億元打造五星級規格的全新高端品牌「承億酒店」。飯店預計設有約234間多樣化客房、5間主題餐廳、3間戶外式景觀酒吧，以及高空健身房及SPA、酒藏圖書館等。

「承億酒店」將擁有全台唯一50公尺的高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日。為搶占南台灣餐飲宴會市場，9～11樓規畫作為可舉辦大中小各類型宴會包廂，最大亮點為挑高約8米的巨型宴會廳，共可容納約500人。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，集團在國際觀光旅遊業低潮中仍持續打造島鏈計畫，以「旅行目的地」為旅遊課題做出差異化經營，讓遠道而來的旅客在旗下飯店感受每座城市的文化脈動，此次插旗高雄意在打造除台北101之外的另一旅遊台灣必朝聖打卡景點。

(時報資訊)