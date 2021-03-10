中華職棒32年球季將於3月13日正式點燃戰火，完成20場官辦熱身賽的最後暖身，統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將五隊來到起跑點，準備展開征途，愛爾達電視本季成功爭取統一、中信、富邦三隊共180場主場賽事MOD獨家直播權，另外每週四、五將各直播一場二軍賽事。

中華電信MOD愛爾達體育1台(CH200)、體育2台(CH201)，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video，迎接五隊爭霸的刺激對決。

統一7-ELEVEn獅13日將在台南大本營展開新球季首戰，總教練林岳平表示，屆時將推派本土投手掛帥先發，「嘟嘟」潘威倫、江辰晏和施子謙都有可能接下重任，南霸天本季打出「FLYING」口號，期待延續去年「飛起來」逆轉奪冠氣勢，展翅挑戰二連霸。

中信兄弟季後決定由林威助接掌兵符，官辦熱身賽「助總」因應現有隊形將新任隊長王威晨移防二壘，並嘗試讓「周董」周思齊擔任開路先鋒，期待整合最佳戰力，也希望教練、選手、球迷發揮「BRACE」精神，共同撐起中信兄弟。

富邦悍將季前拋出重磅消息，球團與12強賽投出精采表現的江少慶簽下自行培訓合約，領隊蔡承儒豪氣表示，富邦今年將以狀元籤指名這位旅美層級最高達到3A的好手，而洪一中總教練今年面臨兩線作戰考驗，除了要幫助富邦挑戰中職王者頭銜，洪總也確定接下奧運最終資格賽中華隊兵符，六月份將率領台灣好手在家鄉爭奪進軍東京奧運門票。

中華職棒會長一職今年由立法院副院長蔡其昌接任，愛爾達電視球季開打前特別邀請蔡會長暢談上任後的首要目標以及他對中華職棒的願景。

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