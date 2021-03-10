政府擬再嚴管囤房稅，營建股今（10）日表現，並未受到衝擊，表現持穩，但遠雄大巨蛋BOT案驚傳鋼筋掉落馬路，被台北市政府勒令暫時停工，遠雄建（5522）股價立刻被打趴，盤中表現疫弱，賣壓浮現，午盤下跌0.74％，暫收在53.8元。

遠雄台北大巨蛋，又出包？！市議員接獲市民陳情，指稱拍到大巨蛋靠近光復南路工地附近，發生鋼筋掉落，要求北市府檢討。至於市府，今天則表示，已要求遠雄暫停施工全面清查。

而遠雄集團發言人楊舜欽今天表示，感謝市民監督大巨蛋工區安全，大巨蛋7日施工期間，確實出現鋼筋籠掉落事件，由於鋼筋籠掉落是在工區內，有一部分是掛在施工圍籬上，並超出工區範圍。

楊舜欽表示，對於鋼筋掉落馬路事件造成市民安全疑慮，遠雄集團在此表達誠懇致歉，會概括承受一切責任，但對於內部，將會進一步針對失誤追究相關責任歸屬，並嚴謹監督相關工區作業，防止類似事件再發生。

(工商 )