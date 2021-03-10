俄羅斯籍藝人安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人，穿上原住民傳統服飾。（名衍行銷提供）

為迎接2021自行車旅遊年，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處特別於2021年5月29日及9月11日舉辦「花東小鎮自行車漫旅」活動，並由藝人安妮擔任活動代言人，透過在地美食地圖、部落文化巡禮、經典景點指南，邀請民眾一起輕踩自行車，深度暢遊花東縱谷魅力小鎮。

縱管處處長郭振陵說，花東縱谷景色豐富多元，活動精心規劃 4 條特色路線，5月29日推出3條路線，包含「25K稻米之鄉老派約會」可走訪全台第一處環鎮自行車道關山自行車道，此外還有「16.7K 池上小鎮農村巡禮」可徜徉在池上鄉稻浪之中，「17.6K海端部落秘境探險」可深入探究布農族文化。

9月11日舉辦的「46.9K板塊奇遇夏日手作」也別具特色，由瑞穗騎至玉里，沿途參觀藝術家優席夫、陳明智攜手創作的馬太林教會馬賽克藝術拼貼牆，並至世界唯一橫跨兩個板塊的自行車道—玉富自行車道參觀板塊交界，參加者不限於自己報名的路線集點，亦可以自由依個人喜好選擇當日活動任一路線景點集點，兩場自行車活動可依所集點數兌換限量贈品及領取獨家完賽禮。

本活動報名費每人 600 元，參加者報名成功可以獲得多項紀念好禮，可加價選購特別行程，而且名額有限，有興趣的民眾歡迎上縱管處官網及活動報名網站查詢。

(中時 )