留經雙和地區的瓦磘溝，因水質骯髒、垃圾堆積加上陳年底泥，讓雙和居民苦不堪言，新北市水利局目前正展開主河道底泥固化、增設清汙泵與汙水接管，並在沿岸市集裝設油脂攔截器，侯友宜要求2年內不再發臭；對於瓦磘溝周邊私有土地取得困難，阻礙整治速度，水利局也將推動容移代金制，透過跨區容積轉移，讓土地順利取得，預計先作1段示範區，未來視情況延長。

瓦磘溝是雙和地區重要都會排水型河川，但中永和地區地狹人稠，地下管線施作不易，加上周邊公設保留地的徵收價格不斐，水利局雖每年編列預算透過競價收購，但地主意願低，每年取得土地有限。

水利局長宋德仁在市政會議指出，為了加速周邊綠地取得，將透過都市設計法規著手，推動容移代金方式，透過跨區容積移轉，加速市府土地取得。

侯友宜說，瓦磘溝水環境營造要求2年內不發臭，周邊土地徵收金額非常高，希望透過容移代金解決經費不足，雙管齊下。

(中時 )