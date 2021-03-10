苗栗縣通霄鎮農會10日上午9時舉辦新任理、監事會議，徐永森囊括9票連任理事長，李隆樹獲得3票成為新任常務監事，總幹事則由許道坤連任。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮農會10日上午9時舉辦新任理、監事會議，李隆樹（右一）獲得3票成為新任常務監事。（通霄鎮農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮農會10日上午9時舉辦新任理、監事會議，徐永森囊括9票連任理事長，李隆樹獲得3票成為新任常務監事，而備受注目的總幹事人選，也不出外界所料由許道坤連任，徐永森表示將帶領農會穩健發展。許道坤則希望選舉過後，農會能以和為貴，讓農會運作順利。

通霄鎮農會前年爆出派系鬥爭，前任總幹事徐學承因此遭撤換，由他之前的總幹事許道坤獲聘回鍋就任，徐學承耿耿於懷，去年再度參與總幹事候聘登記，這次臨聘要與許對決，各界注目，但許道坤不僅有現任優勢，還掌握較多會員代表席次，連任之路可說勝券在握。

通霄鎮農會今日舉辦新任理、監事會議，由9名理事選出理事長、3名監事選出常務監事，以及新任理事長聘用總幹事，經過近1個小時票選，由徐永森9票全拿成功連任理事長，李隆樹則獲得3票成為新任常務監事，許道坤不出外界所料獲得續聘總幹事。選舉過程平順，未發生衝突。

理事長徐永森表示，將帶領農會穩健發展。總幹事許道坤則表示，農會未來4年的走向還是要「以和為貴」，農會要盡到照顧農民的責任，在台梗16號米、彩虹玉米的區塊做重點式推廣，業務方面農會在穩定中求進步，不會想一步登天，要穩紮穩打。

許道坤說，這次能夠獲得理事、監事的支持，未來4年推動工作業務會更順利，期許同仁及各單位主任要多用心提供寶貴意見，強調「對的事一定會去做」。

(中時 )