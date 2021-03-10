以密蘇里州（Missouri）為首的美國12個共和黨州檢察總長8日聯合控告拜登，指控他上任之初簽署的第一項行政命令違憲，該項命令指示聯邦機構估算溫室氣體的社會成本，並且預計納入未來的規範標準，各州痛批命令將讓美國經濟未來數十年損失數千億、甚至數兆美元，並且造成6大苦果。

Ohio and Indiana Attorneys General, @OhioAG and @AGToddRokita, joined #FoxFriendsFirst to explain why twelve states are suing President Joe Biden over his first climate executive order.https://t.co/TCdVsaTz0e — Fox & Friends First (@FoxFriendsFirst) March 9, 2021

綜合《今日美國報》（USA Today）、英國《獨立報》（Independent）、堪薩斯城明星報（Kansas City Star）報導，為了實踐打擊溫室氣體、降低全球暖化的競選承諾，拜登上任之初簽署一系列行政命令，其中也包含第13990號行政命令，該命令指示各聯邦行政機關計算、數字化包括碳、甲烷、一氧化氮等溫室氣體汙染所造成的社會成本，包括農業生產、房產損失、洪水風險變化等項目，並且預計將這些數字納入未來環境法規之中。

以密蘇里州檢察總長施密特（Eric Schmidt）為首等12州共和黨檢察總長在訴訟中指控拜登違憲，指出這項行政命令的內涵是國會的職權，而非總統的職權，強調聯邦機構的權力擴張將會侵犯美國百姓生活的各個層面，包括用車、冰箱、房屋、雜貨、電費等。

訴訟更指控命令將在未來數十年內讓美國經濟損失數千億、甚至數兆美元，包括破壞工作機會、扼殺能源生產、抑制美國能源獨立、抑制農業發展、阻礙創新發展、讓勞動階層家庭陷入貧困等6大苦果。

訴狀要求法院下令禁止聯邦機構運用這些社會成本數字，並且宣布政府專斷、反覆無常、不合常理且違法。

除了密蘇里州，另外參與提告的11州檢察總長包含阿肯色州、亞利桑那州、印第安納州、堪薩斯州、蒙大拿州、內布拉斯加州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、田納西州、猶他州。

針對這起訴訟，白宮及美國司法部均未回應。

(中時新聞網)