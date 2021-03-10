以密蘇里州（Missouri）為首的美國12個共和黨州檢察總長8日聯合控告拜登，指控他上任之初簽署的第一項行政命令違憲，該項命令指示聯邦機構估算溫室氣體的社會成本，並且預計納入未來的規範標準，各州痛批命令將讓美國經濟未來數十年損失數千億、甚至數兆美元，並且造成6大苦果。

綜合《今日美國報》（USA Today）、英國《獨立報》（Independent）、堪薩斯城明星報（Kansas City Star）報導，為了實踐打擊溫室氣體、降低全球暖化的競選承諾，拜登上任之初簽署一系列行政命令，其中也包含第13990號行政命令，該命令指示各聯邦行政機關計算、數字化包括碳、甲烷、一氧化氮等溫室氣體汙染所造成的社會成本，包括農業生產、房產損失、洪水風險變化等項目，並且預計將這些數字納入未來環境法規之中。

以密蘇里州檢察總長施密特（Eric Schmidt）為首等12州共和黨檢察總長在訴訟中指控拜登違憲，指出這項行政命令的內涵是國會的職權，而非總統的職權，強調聯邦機構的權力擴張將會侵犯美國百姓生活的各個層面，包括用車、冰箱、房屋、雜貨、電費等。

訴訟更指控命令將在未來數十年內讓美國經濟損失數千億、甚至數兆美元，包括破壞工作機會、扼殺能源生產、抑制美國能源獨立、抑制農業發展、阻礙創新發展、讓勞動階層家庭陷入貧困等6大苦果。

訴狀要求法院下令禁止聯邦機構運用這些社會成本數字，並且宣布政府專斷、反覆無常、不合常理且違法。

除了密蘇里州，另外參與提告的11州檢察總長包含阿肯色州、亞利桑那州、印第安納州、堪薩斯州、蒙大拿州、內布拉斯加州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、田納西州、猶他州。

針對這起訴訟，白宮及美國司法部均未回應。

文章來源：Missouri, Kansas AGs sue Biden administration to stop greenhouse gas regulations
文章來源：Twelve states sue Biden to stop him tackling climate crisis
文章來源：12 Republican state attorneys general sue President Biden over climate change order

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(中時新聞網)

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